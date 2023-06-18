В Астане мужчина захватил заложников и требовал перевести активы банка в благотворительные фонды

18 июня в Астане 30-летний мужчина захватил отделение банка и взял в заложники восемь сотрудников. Он потребовал перевести все активы организации в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требования он дал три часа, иначе убьет сотрудников. Переговоры с мужчиной, у которого, предположительно, были проблемы с наркотиками и законом, проводил министр внутренних дел Казахстана. Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

В Астане полиция задержала захватчика отделения банка Kaspi. Это произошло после штурма здания. МВД республики Казахстан сообщает, что операция прошла успешно.

«Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», – сообщают правоохранители.

Один из полицейских во время штурма, по данным Telegram-канала «ОРДА», получил легкое ранение. «Он упал во время штурма, ворвавшись в здание. Возможно, был дезориентирован вспышками светошумовых гранат», – говорится в посте.

После освобождения заложников, как пишет Telegram-канал, саперы приступили к осмотру помещения на наличие взрывных устройств. Утверждается, что у задержанного при себе была сумка.

Что произошло?

18 июня мужчина ворвался в отделение банка Kaspi в Астане и взял в заложники семерых девушек и одного мужчину. В организации заявили, что все они — сотрудники банка.

Сразу после сообщений о захвате правоохранители оцепили здание и эвакуировали жителей дома, в котором расположено отделение. Об этом сообщил Telegram-канал Astanovka98.

На место прибыл спецназ, министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, а также аким Астаны Женис Касымбек, пишут местные СМИ.

Мужчина потребовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своего требования он дал три часа. Захватчик предупредил, что в противном случае убьет заложников.

Telegram-канал Shot утверждал, что силовики выяснили личность напавшего.

«Это 30-летний Алихан Мурадов. Также известно, что у него были проблемы с кредитом», – отмечается в посте.

Telegram-канал Mash утверждает, что мужчина — уроженец Жамбылской области и у него уже были проблемы с законом.

«Предположительно, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере и дважды признавался подозреваемым по уголовным делам», — пишет канал.

Также в сети распространились кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина удерживает девушку, приставив к ее голове пистолет. Предположительно, на нем был бронежилет.

Из-за угрозы заложникам правоохранители долго не решались на штурм. С мужчиной проводил переговоры лично глава МВД Казахстана. Он также руководил операцией по освобождению людей.

«Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», – отмечали в пресс-службе банка.