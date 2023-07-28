«Это просто дикость». Лайнер с туристами из Сочи вызвал протесты в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми круизного лайнера из Сочи «российской провокацией». В четверг вечером на пристань Батуми вышли протестующие с плакатами — недовольство демонстрантов вызвал не только сам факт швартовки лайнера утром 27 июля, но и комментарии ряда пассажиров местным СМИ, сообщивших, что они ранее бывали в Абхазии. Тем не менее, круиз проходит штатно и большинство пассажиров посетили город с обзорной экскурсией. Лайнер по графику покинул порт и следует дальше по маршруту, рассказал круизный оператор Miray Cruises. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «российской провокацией» прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи, что стало причиной для акции протеста.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала Зурабишвили в Twitter.

По ее словам, Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению в Черном море, передает ТАСС.

Что произошло

Накануне вечером более сотни граждан Грузии вышли на пристань Батуми с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту.

Недовольство демонстрантов вызвал не только сам факт швартовки лайнера утром 27 июля, но и комментарии ряда пассажиров местным СМИ, сообщивших, что они ранее бывали в Абхазии. Одна из россиянок, в частности, утверждала, что «Россия освободила Абхазию от грузин».

Акция протеста продлилась около часа, после чего судно покинуло причал. Собравшиеся на пристани сопроводили отплытие лайнера прозвучавшими из динамиков гимнами Грузии и ЕС, после чего начали расходиться.

Тем не менее, круиз проходит штатно, указали в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, являющейся оператором круизного отдыха. Там уточнили, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи и ходит под флагом Палау.

В батумский порт лайнер вошел из Трабзона, на его борту находятся 850 туристов из РФ и Турции. При этом судовладельческая компания зарегистрирована на Сейшельских островах и не находится под санкциями, отметил круизный оператор.

«Почти все пассажиры были в Батуми на экскурсиях. Astoria Grande по графику покинула порт и следует дальше по маршруту», — проинформировали в компании.

Кроме того, на сайте Miray Cruises проанонсирован «звездный круиз» по тому же маршруту из Сочи в Турцию и Грузию, старт которого запланирован на 29 июля.

«На борту лайнера соберутся популярные артисты российской эстрады, такие как Дмитрий Колдун, «Те100стерон», Митя Фомин, Амирчик. Харизматичные ведущие Иван Чуйкин и Дмитрий Оленин», — говорится в сообщении.

«Это просто дикость»

В свою очередь, лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что республике «не нужна дикая политика», примером которой можно назвать акцию протеста перед лайнером Astoria Grande.

По его словам, лишь избегая подобных шагов, можно сохранить мир в Грузии.

«Это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия. Безусловно, мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны», — заключил Кобахидзе.

Не все в Грузии рады прямым рейсам из Москвы

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси. В ожидании прибытия борта из российской столицы сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») выдвинулись в направлении международного аэропорта автоколоннами, чтобы «дать знать, что не рады прямым рейсам из Москвы».

Сам аэропорт оцепила полиция, в нем закрыли зал ожидания. Начались задержания, силовики потребовали освободить проезжую часть. В итоге встретить пассажиров у здания аэропорта собрались порядка 200 протестующих с плакатами.