Как повысить рождаемость в России

С 2015 года коренное население страны неуклонно сокращается. Виной тому – снижение рождаемости. Об этом свидетельствуют данные масштабного демографического исследования Российского государственного социального университета. Оно опирается на опрос 9 350 респондентов из шести регионов Российской Федерации.

Сегодня в среднестатистической семье 1,5 ребенка, то есть на тысячу человек населения новорожденных – 9,6. Анализ показывает, что для сохранения численности населения на сегодняшнем уровне эта цифра должна составлять 13-14 человек. А значит, в половине российских семей должно быть не менее трех детей.

Вот она – национальная идея. Семья с тремя детьми, обеспеченная всем необходимым.

Но что значит – обеспеченная? Сегодня средняя зарплата в стране – 59 тысяч рублей. Очевидно, что поддержку семей с тремя детьми должно гарантировать государство. Вопрос – в каких формах эта поддержка будет эффективна. Ведь даже материнский капитал перестал оказывать тот стимулирующий эффект, на который был рассчитан.

Поэтому в исследовании, проведенном учеными РГСУ, содержатся конкретные социальные и экономические предложения, которые можно вынести на обсуждение.

Первый набор мер, не требующий радикальных решений, заключается в следующем. Прежде всего предлагается ввести выплаты в размере 12 МРОТ при рождении ребенка. Это не противоречит идее «материнского» капитала, поскольку тот призван решать стратегические задачи, а семья может нуждаться в решении бытовых, злободневных проблем. А главное – это деньги, которыми молодые родители имеют право распоряжаться по своему усмотрению.

Вторая мера из этого же пакета – расширение списка и размера льгот и субсидий, в том числе немонетарных форм.

В первоочередном пакете, на мой взгляд, должно быть гарантированное с комфортом, устранение очередей в школы и дошкольные учреждения для всех детей из многодетных семей. И этот подход должен быть продекларирован обществу как приоритет государства.

В основу государственной политики должна быть положена поддержка не индивидуума, а семьи, которая, что бы мы ни говорили, по-прежнему – ячейка традиционного общества.

Будем реалистами – этот набор мер не изменит ситуацию коренным образом. Поэтому, приняв его как базовую «скорую помощь», следует разрабатывать среднесрочный пакет демографической политики.

В него, на мой взгляд, должны войти следующие меры.

Освобождение мужчин от призыва в армию во внемобилизационном порядке, если они имеют на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а общее число их детей – три и более. Это как минимум дает семье ощущение стабильности. А неуверенность в завтрашнем дне, говорит наше исследование, – это одна из причин отказа от рождения детей.

Следует разработать механизм предоставления субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам для многодетных семей по потребительским, предпринимательским, ипотечным займам. Причем эта льгота должна иметь заявительный характер. Расчет субсидий, их предельный уровень в зависимости от числа несовершеннолетних детей – не такая уж сложная задача для квалифицированного банкира.

И еще одно важнейшее решение социального характера следует обсудить. На мой взгляд, практики экстракорпорального оплодотворения следует вводить в программу ОМС. А вот аборты, если только к ним нет медицинских показаний, из нее исключить. Ну не должен вопрос о рождении ребенка решаться столь же просто, как визит к стоматологу!

И, наконец, следует подумать о введении института социальных нянь для многодетных семей в качестве госуслуги.

Если же говорить о создании долговременных условий для увеличения рождаемости, то следует реализовать ряд долгосрочных проектов. К ним относится гарантированное упреждающее обеспечение всех многодетных семей жильем в соответствии с нормативами на условиях социального найма. Сегодня ни одна среднестатистическая многодетная семья не может позволить себе ипотеку трехкомнатной квартиры даже на льготных условиях. Не говоря уже о том, что трех комнат явно мало. А для семей, живущих в сельской местности, следует предусмотреть самый льготный, по типу дальневосточного, кредит на строительство дома. Жилищный вопрос устойчиво занимает второе место среди причин, по которым люди не решаются рожать еще одного ребенка.

Наконец, возможно, следует подумать о создании федеральных государственных торговых сетей с фиксированными торговыми надбавками. Ведь сегодня природа ценообразования – это главная тайна частных торговых сетей. Субсидиями на продукты питания без полноценной конкуренции мы будем только разгонять продовольственную инфляцию, а вот создав конкурента можем существенно повлиять на покупательную способность наиболее не только незащищенных, но и приоритетных слоев населения.

И напоследок мера, которая может вызвать наибольшее сопротивление: предлагаю вернуть налог на бездетность. Средства этого налога следует использовать целевым образом, направляя на реализацию демографических программ, как это происходит с повышенным налогом на доходы физических лиц.

Впрочем, будет справедливо и введение ограничений на занятие ряда должностей людьми, не имеющими детей. Как можно принимать ответственные решения, если человек не знает, что значит отвечать за чью-то жизнь, кроме своей, – жизнь своего ребенка? Предвижу возражения, связанные с репродуктивным здоровьем пары. Но усыновить малыша ничего же не мешает? Так усынови! Только так люди, занимающие значимые должности, покажут пример остальным. Нам очень не хватает подобных примеров, на которые ориентируется общественное мнение.

Возможно, часть высказанных предложений покажутся спорными – готов к дискуссии. Но вот что бесспорно – нам следует заниматься проблемами демографии сегодня, если мы хотим, чтобы у нас было завтра.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.