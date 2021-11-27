Шахтеры «Листвяжной» заявили о занижениях показаний метана на датчиках

Сотрудники шахты «Листвяжная» сообщили о нарушениях требований безопасности со стороны руководства. Они предоставили фотографии, которые, по их словам, доказывают, что на газоизмерительных приборах подтасовывали данные. Жалобы горняков о превышении уровня метана начальство игнорировало.

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв, работники замечали грубые нарушения правил безопасности. Шахтеры и машинисты дизелевозов сообщили, что незадолго до трагедии они фиксировали превышение уровня метана — однако датчики, на которых это было видно, кто-то «скручивал».

На фотографиях, которые сотрудники передали РБК, видно, что превышение наблюдалось в августе и ноябре. По их словам, на выдаваемых в шахте датчиках намеренно сбивали показатели: изнутри устройства проклеивали двусторонним скотчем.

«Чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле. Все это видели», — приводит издание слова машиниста Артема Симона.

Он подчеркнул, что предпосылки к ЧП были, по большей части — из-за превышения показателей метана. Руководство заклеивало работникам газоанализаторы, чтобы те выходили на работу, добавил мужчина.

Бывший руководитель одной из угольных шахт, имя которого не называется, проанализировал снимки, предоставленными горняками, и пришел к выводу, что формально нарушение действительно было, однако многое зависит от того, где и в какой момент показатели этих датчиков запечатлели.

«Потому что если прислонить датчик к углю, то может показать 2,2% <...> Метан превышает норму на проходке, но близок к ней. Если показания метана не с проходки, то это слишком много. Взрыв происходит при 5–6%», — объяснил он РБК.

Причина трагедии на шахте «Листвяжная» устанавливается специалистами и официально пока не озвучено, однако, как удалось узнать СМИ из источников в правоохранительных органах, к взрыву мог привести как раз внезапный выброс метана.

В связи с этим эксперты планируют изучить, корректные данные показывали датчики или нет.

«Сейчас с этим тоже разбираются», — цитирует собеседника ТАСС.

О халатности руководства шахты в день трагедии «Газете.Ru» также рассказал один из сотрудников предприятия, пожелавший не называть свое настоящее имя. Он утверждает, что произошел взрыв метано-воздушной смеси. Все предыдущие жалобы шахтеров руководство «Листвяжной» игнорировало.

«Мы часто фиксировали там превышение, а проверок условий и безопасности работы за последний год точно не было. Руководство очень пренебрегает мерами безопасности своих сотрудников, они не следят, а шахтеров заставляют идти туда», — отметил он.

Высокая концентрация взрывоопасного газа в шахте наблюдалась давно — и жаловались на это не только горняки, но и их родственники.

Это подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, добавив, что следственным органам предстоит выяснить, насколько обоснованы были их претензии.

»Следственный комитет выполнит все необходимые действия. Все материалы мы ему передаем, мы всячески помогаем», — сказал глава региона.

По факту пожара в «Листвяжной» возбуждено несколько уголовных дел — о халатности и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Арестованы начальник участка шахты Сергей Герасименок, главный инспектор регионального Ростехнадзора Сергей Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин, а также директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молостов. Герасименок в суде заявил, что жалоб на опасные условия работы не получал.

В результате трагедии на кузбасской шахте погиб 51 человек — пять спасателей и 46 горняков.