«Если бы ты был на моей родине, я бы тебя сразу убил». Что известно о нападении на панка в Электростали

В Калужской области задержан второй подозреваемый в скальпировании юноши из-за цветного ирокеза. Первым задержанным оказался 24-летний уроженец Коми. Мать раненого молодого человека ранее говорила, что на ее сына напали пьяные «люди кавказской национальности», а девушка пострадавшего панка сообщила, что один из нападавших кичился тем, что «он – азербайджанец». Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Полиция Московской области задержала второго подозреваемого в нападении и нанесении ножевых ранений юноше в городе Электросталь. Как сообщается в заявлении пресс-центра МВД РФ, подмосковные полицейские обнаружили мужчину в Обнинске Калужской области.

«Задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — заявила представитель главка МВД Ирина Волк.

Другие подробности задержания пока не приводятся. Ранее глава пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова рассказала, что был задержан первый подозреваемый в скальпировании юноши.

«Им [задержанным] оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», — говорила она вечером 10 июля.

Петрова добавила, что в дежурную часть УМВД по Электростали поступило 9 июля сообщение о драке. Неизвестные на тот момент мужчины срезали 19-летнему юноше скальп вместе с волосами – выкрашенным в ярко-желтый цвет ирокезом.

Мать раненого Юрия Маркова сообщила «Осторожно, новости», что на ее сына совершили нападение «люди кавказской национальности», бывшие в состоянии алкогольного опьянения.

По словам матери, инцидент произошел вечером, когда Юрий гулял со своим другом. Молодые люди были возле магазина алкогольных напитков на Спортивной улице. Она заявила, что «двое кавказцев зацепились за внешность» ее сына, избили его и сняли скальп. Женщина подчеркнула, что у Юрия уже не в первый раз случаются конфликты с уроженцами Кавказа из-за его внешности.

Девушка раненого Юрия рассказала «Газете.Ru», что сейчас молодой человек чувствует себя нормально и готовится к операции.

«На данный момент сижу с ним в больнице, он готовится к операции. Чувствует себя относительно хорошо. Из-за большой потери крови врачи запретили двигаться», — заявила Аля (имя изменено).

По ее словам, Юрий попросил у двух мужчин сигарету. В ответ те начали оскорблять юношу из-за внешнего вида и угрожать убийством, апеллируя к своему кавказскому происхождению.

«Один из них начал заявлять, что он азербайджанец: «Если бы ты был на моей родине, я бы тебя сразу убил». Начал оскорблять за его внешний вид. Юрий объяснил, что ему нравится его внешний вид, и он считает, что это нормально, что никто не запрещает ему так ходить. Один из мужчин отошел на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал другому — тот схватил Юру за волосы и начал их резать», — говорит Аля.

Она добавила, что Юрий очень боялся, что его убьют, пока ему резали волосы и кожу головы. После расправы нападавшие пригрозили юноше, что убьют его, если он кому-то расскажет о произошедшем.

Аля добавила, что Юра – панк, причисляет себя к этой субкультуре. Кроме того, молодой человек увлекается аниме.

Очевидица инцидента рассказала порталу «360tv.ru», что помогала раненому Юрию, пока ехала «скорая». «Мы с моей коллегой не давали человеку отрубиться, с ним общались», — сообщила она. При этом полиция на место происшествия так и не приехала.

«Полиция не приехала, мы потом также ждали ее. Никто не приезжал. «Скорая» приехала как можно быстрее», — подчеркнула она.

«Он [Юрий] говорил: «У меня темнеет в глазах, у меня все темнеет, мне плохо». Чтобы он не отключился, мы диалог вели с ним», — добавила женщина.