«Очень боялся, что его убьют». Жителю Подмосковья срезали скальп из-за зеленого ирокеза

В Электростали двое мужчин избили молодого панка, срезали волосы вместе с кожей и скрылись. Скорую истекающему кровью юноше вызывали прохожие. Сейчас пострадавший находится в больнице и готовится к операции. Один из нападавших уже пойман. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Электростали двое мужчин сняли скальп с местного жителя Юрия М. в ходе уличной потасовки.

ЧП произошло вечером 10 июля возле алкомаркета на Спортивной улице. Причиной нападения стал всего лишь необычный цвет волос.

«Пострадавший Юрий М. подошел к группе мужчин, чтобы стрельнуть сигарету. Те в ответ предъявили за прическу: унизили, оскорбили, обозвали петухом. Приятели Юры сбежали, и он остался один на один с агрессорами», — описывает произошедшее Mash.

«Скорую» к окровавленному юноше вызывали прохожие.

Больница и операция

Девушка пострадавшего рассказала «Газете.Ru», что тот чувствует себя «относительно хорошо» и готовится к операции. «На данный момент сижу с ним в больнице, он готовится к операции. Из-за большой потери крови врачи запретили двигаться», — отметила она.

Пострадавший сообщил Але (имя изменено), что «очень боялся, что его убьют» в ходе потасовки.

«Юрий попросил у двух мужчин сигарету. Один из них начал заявлять, что он азербайджанец: «Если бы ты был на моей родине, я бы тебя сразу убил». Начал оскорблять за его внешний вид. Юрий объяснил, что ему нравится его внешний вид, и он считает, что это нормально, что никто не запрещает ему так ходить. Один из мужчин отошел на некоторое время, потом вернулся с ножом», — говорит девушка.

Нападавший срезал волосы и часть скальпа и скрылся, напоследок сказав, что, «если Юра кому-то что-то расскажет, то его найдут и убьют».

По словам собеседницы нашего издания, ее молодой человек уже общался с полицейскими, однако заявление еще не написал.

В больницу к Юрию приехала его мать, также там находятся правозащитники из движения «Сорок сороков».

Как сообщает Readovka, возбуждено уголовное дело по двум статьям — хулиганство и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Один из нападавших уже задержан, отчитались полиция и прокуратура Московской области. Это 24-летний житель Коми. Второго преступника ищут.