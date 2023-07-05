«Капитан куда-то ушел». В Ярославле объявили режим ЧС после аварии с теплоходом

В Ярославле речной трамвайчик со 103 людьми на борту врезался в бетонный пирс. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, несколько человек госпитализированы. Очевидцы и пассажиры судна рассказали об отлучившимся из кабины капитане, слишком большой скорости судна и отказавшем моторе. Что случилось на борту — в материале «Газеты.Ru».

В Ярославле речной трамвайчик «Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс при швартовке. Об инциденте сообщают мэр города Артем Молчанов и ТАСС. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Сегодня около 11:30 на Тверицкой набережной речной транспорт наехал на каменное ограждение. <…> В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро», — сообщил Молчанов в своем Telegram-канале.

Позже мэр со ссылкой на городской депздрав уточнил, что госпитализирован один пострадавший, двух других, доставленных в больницу им. Соловьева, отпустили на амбулаторное лечение.

«Также сейчас в приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос о их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте», — говорится в посте.

Региональное МЧС подтвердило ТАСС факт инцидента. По данным ведомства, на судне находились 103 человека. Речной трамвайчик значительных повреждений не получил: «Он носом уткнулся в бетонный пирс. <…> Ни течи, ни пробоин нет».

Региональное управление СК начало проверку по факту инцидента, следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств.

«Никто не понимал, что сейчас будет столкновение»

Официальных сообщений о причинах аварии пока не было. Очевидица Елена, видевшая столкновение с берега Волги, рассказала ярославскому порталу Yarnews, что пассажиры судна до последнего ни о чем не подозревали.

«Мы с ребенком снимали видео, другой ребенок удочки готовил. Потом смотрю: просто теплоход так быстро появился, попал в кадр. И смотрю — люди даже не понимали, что они едут к берегу, давай нам махать. Естественно, я в ответ стою, машу, все радостные. Никто не понимал, что сейчас будет столкновение», — приводит портал ее слова.

Она добавила, что сразу после столкновения было очень много криков, особенно детских. По некоторым пассажирам было видно, что они получили травмы.

Причины аварии

После аварии Елена направилась к теплоходу, чтобы при необходимости помочь пострадавшим.

«Рассказали: ехали, сидели недалеко от места капитана, смотрим, судно близко к берегу, а капитан вышел и куда-то ушел. И потом уже полминуты и столкновение».

Портал 76.ru приводит слова пассажира судна. Он рассказал, что судно двигалось со слишком высокой скоростью и в какой-то момент его начало кренить ближе к берегу.

«Скорость у корабля довольно высокая была, если честно. Меня смущала. Потом в сторону Толгского монастыря плывем, он все правее-правее, ближе к берегу. Там люди купались, две женщины в возрасте, мы уже не на них чуть плывем. Дальше мы ударились. Я стоял с двумя детьми, они сейчас в больнице. Я не мог держаться двумя руками: одну держал на руках, вторую придерживал. Старшая больно ударилась, хотя она держалась сама», — заявил мужчина.

Также пассажиры сообщили порталу, что их не предупредили о происходящем: «Вроде бы отказал мотор. Главный парадокс, перед тем как врезаться, никто ничего не сказал по громкой связи. «Держитесь» или еще что-то. Сейчас поедем в мэрию Ярославля разбираться».