Среди погибших есть дети. Что известно об аварии с автобусом из Москвы на трассе «Кавказ»

Туристический автобус из Москвы попал в ДТП в Дагестане на трассе Р-217 «Кавказ». По предварительным данным, погибли восемь человек, среди которых двое детей. Травмы получили 16 пассажиров, среди них тоже есть дети. Пятерых госпитализировали. По информации СМИ, авария произошла из-за 32-летнего водителя Toyota Camry, который вылетел на встречку и врезался в «Камаз», из-за чего грузовик столкнулся с автобусом. Кабина «Камаза» загорелась, его водитель, предварительно, погиб на месте.

В Кизлярском районе Дагестана в среду, 21 июня, произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«По предварительным данным, 21 июня 2023 года, примерно в 18:30, на трассе Р-217 «Кавказ» на территории Кизлярского района произошло столкновение рейсового автобуса «Москва — Хасавюрт» с легковой и грузовой автомашинами», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили число погибших и пострадавших, лишь отметили, что жертвы есть. На место происшествия выехали экстренные службы, заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Кизляра Валериан Меринов. Инициирована проверка.

В региональном МЧС уточнили, что авария случилась около поселка Кохановка. По данным ТАСС и РИА Новости, которые ссылаются на дагестанское МВД, в столкновении с рейсовым автобусом, в котором ехали 24 пассажира, погибли восемь человек, еще 16 пострадали. Другие издания пишут о девяти погибших и 20 пострадавших.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов, среди погибших — двое детей.

«В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей. Сейчас важно сделать все необходимое для спасения остальных пострадавших. Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле», — написал губернатор.

Он также сообщил, что поручил подчиненным организовать материальные выплаты всем пострадавшим и семьям погибших. В Минздраве Дагестана рассказали, что в Кизлярскую больницу госпитализировали пятерых пассажиров, среди них есть женщина с тяжелыми травмами. Для помощи им в лечебное учреждение прибыла бригада Дагестанского центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, хирурга, реаниматолога и травматолога с руководителем центра во главе.

В администрации Кизлярского района отметили, что, поскольку место аварии на 327 км федеральной трассы Астрахань-Махачкала оцеплено полицией, на этом участке временно ограничено транспортное сообщение — автомобили направляют в объезд через поселок Комсомольский.

Как пишут в местных пабликах, виновником аварии стал водитель Toyota: он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом», после чего грузовик врезался в автобус и загорелся. По информации «112», за рулем легковушки находился 32-летний Шамиль Магомедов, который использовал на машине подложные номера. Он выжил, хоть и получил травмы. Водитель грузовика скончался на месте, водитель автобуса выжил, его доставили в больницу.

Тelegram-канал опубликовал предварительный список пострадавших, среди которых есть ребенок 2018 года рождения. Всего, по данным «112», травмы получили трое детей.

На видео с места происшествия виден горящий «Камаз», на сделанных позже фото понятно, что от его кабины практически ничего не осталось. Из других кадров можно сделать вывод, что удар грузовика пришелся на левый борт автобуса — у него вырвано заднее левое колесо.