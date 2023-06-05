«Сверху сплошным потоком лилась кровь». 40 лет жуткой катастрофе на теплоходе «Александр Суворов»

Вечером 5 июня 1983 года на Волге случилась одна из крупнейших в СССР речных катастроф. Теплоход «Александр Суворов» на полном ходу врезался в низкий пролет моста через реку. Удар полностью срезал верхнюю палубу с находившимися на ней людьми, с моста на теплоход сыпались выгоны проходившего мимо поезда. Погибли, по разным данным, от 173 до полутысячи человек. «Газета.Ru» вспоминает детали обросшей слухами и секретами трагедии.

«Произошла авария»

О катастрофе «Александра Суворова» советские СМИ практически не писали. Новости об этом событии в прессе появились считанное число раз. Спустя два дня после катастрофы ТАСС сообщал:

«От Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР. 5 июня с. г. на Волге, вблизи г. Ульяновска, произошла авария пассажирского теплохода «Александр Суворов», повлекшая за собой человеческие жертвы. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших».

Газета «Ульяновская правда» сообщила, причем с ошибкой в дате, – что 4 июня на Волге случилась авария с жертвами, и что советское правительство намерено оказать помощь семьям.

close 100% Повреждения кормовой части судна после крушения. 1983 год. Wikimedia Commons

Согласно данным из Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), милиция и КГБ получили задачу – не допустить распространения информации о катастрофе. В публичные места направляли сотрудников в штатском, чтобы подслушивать «ложные слухи». Особенно сильно советское руководство переживало, чтобы сведения о крушении «Александра Суворова» не узнали иностранные граждане.

«Какая нелепость!»

В воскресный вечером 5 июня 1983 года многие пассажиры теплохода «Александр Суворов» — новейшего флагмана Волго-Донского пароходства, образцово-показательного, построенного на комарненской верфи в Чехословакии всего лишь два года назад – собрались на верхней палубе. «Суворов» совершал круиз вверх по Волге – с юга на север. Время уже было не детское – половина одиннадцатого. Приближался Ульяновск (бывший Симбирск).

close 100% Женщина гуляет с детьми на одной из улиц Ульяновска, откуда открывается вид на Императорский мост Николай Хижняк/РИА Новости

В пяти минутах хода был виден длинный, двухкилометровый железнодорожный мост — единственная на тот момент переправа через Волгу возле Ульяновска. Фирма «Тами и Дейчман» начала строить мост в 1913 году, спустя год на «считающемся величайшим в Европе» мосту произошел «грандиозный пожар» — как писал журнал «Искры».

«Только едва упавшая, еще не законченная, ферма, весившая до 70.000 пудов, оценивается в 280.000 руб. Одна перелицовка быков из екатеринбургского гранита расценивается по 200 руб. за квадратную сажень. Причиной этого колоссального пожара послужило следующее обстоятельство. На одной из ферм производились работы по склепке. Раскаленная клепка упала в мусор, щепы и другие горючие материалы на лесах. Вспыхнувшее пламя вскоре превратилось в грандиозный пожар».

В 1916 году переправу достроили, и назвали «Императорский Его величества Николая II» мост.

Спустя два года, когда в Сибири горела Гражданская война, один из пролетов моста был взорван отступавшими частями белых под командованием полковника Владимира Каппеля.

«Обгоняя нас, Каппель задержался ненадолго и с горечью сообщил мне, что отдал приказ: как только все симбирцы перейдут через мост, наши саперы должны взорвать его. Подъехав ко мне совсем близко, он тихо сказал: «Какая нелепость! Русские люди должны взорвать русский мост! Но я приказал взорвать лишь с одного конца пролёта, чтобы пролёт не упал в Волгу». Сказав это, он пустил коня рысью, а я со своими орудиями пошел шагом», — вспоминал впоследствии русский офицер Василий Вырыпаев.

Потом мост восстановили. Берега Волги в этом месте различаются по высоте – поэтому часть пролетов моста была ниже, чем другие. Обычно суда проходили под более высокой аркой, которая специально была обозначена большим прямоугольным знаком входа и сигнальным огнем.

По данным ГАУО, всего на «Суворове» в тот день было 420 человек – 330 пассажиров, 55 членов экипажа и 35 бортпроводников. По слухам, теплоход был переполнен – в прочих источниках встречается цифра 439 человек. Однако на борту судна могло находиться значительно больше людей – официальные данные легко могли изменить и органы, и пароходство. Попасть на борт пассажиры могли и неофициально, благодаря родственным или дружеским связям – довольно частая в советское время практика.

«Береговая служба пришла в ужас»

На «Суворове» совершали круиз семьи советских рабочих – по профсоюзным путевкам на борт попали шахтеры Донбасса, рабочие из Львова, служащие из Армении и сибирских областей РСФСР, то есть люди почти со всего Союза. Вечер 5 июня был праздничным – команда праздновала 19-летие поварихи Нади Чалой, ее поздравили через рупоры громкой связи. Настроение царило благодушное.

Кухня на «Суворове» была отменной, что особенно ценным представлялось в условиях общей печальности советского общепита, и поэтому обильный ужин был отмечен отдыхающими бурной овацией. После ужина сотни человек пошли на верхнюю палубу, в зал с телевизором – там должны были показывать детектив «Возвращение «Святого Луки»» про поиски украденной с московской выставки в 1965 году картины голландского живописца Франца Халса. Советская общественность про это преступление узнала только из художественного фильма, вышедшего через пять лет.

К тому же, на верхней палубе устраивали аукцион «с сувенирами». Многие пассажиры поднялись на танцплощадку.

Начинало холодать, и одна из пассажирок – отправившаяся в круиз с внуком бабушка – послала подростка в каюту, вниз, одеться потеплее. Когда юноша спустился на нижние палубы, теплоход на полной скорости в 25 км/ч врезался в пролет железнодорожного моста. По воспоминаниям очевидцев, на нижних палубах люди даже ничего не почувствовали – ощутив только легкий гул, тягучий толчок, который к тому же заглушала громкая музыка с танцплощадки.

Верхняя палуба была полностью снесена вместе с находившимися на ней людьми, кинозалом, рубкой и трубой.

«Береговая диспетчерская служба, увидев, что судно движется к шестому пролету, пришла в ужас и начала предупреждать по радио вахтенных на «Суворове». Никакого ответа не последовало. Диспетчеры, в полном отчаянии, успели пустить предупредительные ракеты, так как было ясно остановить судно или заставить его хоть чуть отклониться уже невозможно», — сообщали местные историки.

За минуту до столкновения на мост въехал – также на полной скорости – товарный состав с углем. Удар повредил железнодорожные пути, и вагоны стали сыпаться на протаранивший мост теплоход. Все было в черной угольной пыли, искореженном металле и крови. Пыль попадала в раны выживших. Теплоход застрял под мостом.

«Ей отрезало обе ступни»

Безумную картину произошедшего описали выжившие пассажиры – Владимир П. после ужина пошел в каюту с супругой. Жена звала его на верхнюю палубу посмотреть город, но мужчина отказался – не хотелось. Жена ушла, и больше он ее не видел. После странного гула теплоход дернулся и остановился.

«Владимир выскочил из каюты и бросился наверх по трапам. Перед последним, ведущим на верхнюю палубу, отпрянул. Сверху сплошным потоком лилась кровь. Пересилив себя, он пошел наверх. Его глазам открылось страшное зрелище.

Горы окровавленных шевелившихся обрубков тел. Рядом лежала белокурая девушка. Обеих ног у нее не было, но она дышала еще и смотрела на него безумным взглядом. Отчетливо произнесла «Скажите маме, что я жива...» И тут же умерла.

Жену он увидел неподалеку от того места, где предположительно находился вход в кинозал. Она лежала с проломленной головой», — приводит свидетельства очевидца портал «Речфлот».

«Александром Суворовым» в тот несчастливый момент управляли старший помощник – первый штурман Митенков, и рулевой Уваров. По данным следствия, ссылавшегося на показания выживших членов экипажа, капитан Владимир Клейменов в момент катастрофы спал в своей каюте – тоже на верхней палубе, он готовился заступать на ночную вахту. Рулевой же был неопытен, а старпом «углубился в чтение художественной литературы». Приняв, вероятно, рубку путевого обходчика с фонарем за знак входа, Уваров по ошибке направил теплоход не в тот пролет.

close 100% Капитан теплохода «Александр Суворов» Владимир Вениаминович Клеймёнов Wikimedia Commons

Старпом Митенков, рулевой Уваров и другие, находившиеся в рубке люди, также погибли. Каюта капитана была снесена мостом – но он, на удивление, выжил.

«Митенков, как характеризовали его товарищи, не особо чтил уставные обязанности, на вахте постоянно отвлекался, мог вообще уйти из рубки. Уваров, напротив, отличался исполнительностью, но особого рода: «как у запрограммированного робота», говорят знавшие его. От сих до сих. Главное – заданный курс движения. Не свернет с него, даже если теплоход пойдет на берег», — сообщал портал 73online.ru.

Жуткие воспоминания о катастрофе оставил капитан катера отделения милиции речного порта Ульяновска Вячеслав Гущин – в 2013 году их опубликовала газета «Ульяновская правда».



«Я и сейчас порой просыпаюсь ночью с криком от кошмаров. Не дай бог кому-то такое пережить, врагу не пожелаю. Когда мы прибыли к месту катастрофы и я все это увидел… то как будто попал в другую реальность. Запредельную. В которой не было места обычным человеческим чувствам. Я до сих пор как наяву вижу одну девушку. Рыженькую, очень хорошенькую. Ей отрезало обе ступни. Но она была в шоке, и когда мы подняли ее на борт катера, вырвалась и побежала по палубе. Прямо на этих окровавленных обрубках. Я, наверное, тоже был в шоке. Потому что смотрел на нее, а в голове крутилась одна идиотская мысль: она же мне сейчас палубу поцарапает. Впрочем, палуба почти сразу стала красной от крови».

По словам Гущина, погибших он насчитал порядка 400 человек. По данным ГУ МЧС России по Ульяновской области, «погибли около полутысячи человек». Официально утверждается, что погибших – 173 человека, а раненых – 54. Остатки палубы были покрыты оторванными частями тел, умирающими людьми и внутренностями. Собирали их курсанты местных военных училищ и добровольцы – их поили валерьянкой и водкой, чтобы помочь справиться с шоком от увиденного.

close 100% Мемориал с 12-метровым православным крестом в память о погибших пассажирах и членах команды теплохода «Александр Суворов» Николай Никитин/ТАСС

«Мы выгружали трупы и передавали их санитарам. Они их раздевали, обмывали из шлангов и укладывали в гробы. До сих пор помню, как они не могли разжать руки мертвой матери, которая прижимала к себе трупик своего ребенка», — вспоминал тогда работник морга центральной больницы Ульяновска Владимир Мальцев. Рефрижераторы для хранения тел пришлось гнать из других, более крупных городов — в Ульяновске холодильников на колесах просто не оказалось.

Водолазы искали тела в иле буквально наощупь. Тела погибших выбивало к берегу еще на протяжении месяца после катастрофы. Говорят, мародеры снимали с тел драгоценности и импортную одежду.

«Посадили зря»

Виновным в итоге сделали капитана Клейменова. Его в одних трусах выбросило из каюты в момент столкновения парохода с мостом, он чудом выжил. На допросе выяснилось, что он спас то ли одного человека, то ли сразу троих. У мужчины вырвало почку и повредило селезенку.

«Он, как только слегка оклемался, сразу у меня спросил: «Рация есть?». Я ему отвечаю в смысле «А ты, мол, кто такой?». Он отвечает: «Я — капитан «Суворова». Вообще понятно, что его во всей этой истории просто козлом отпущения сделали. И посадили зря. Он не был виноват», — вспоминал капитан милицейского катера Гущин.

Главной версией следствия было пьянство – что и капитан выпивший был, и старпом с рулевым тоже пьянствовали – отмечали день рождения поварихи Нади. Экспертиза впоследствии это опровергла – все были трезвы. У 19-летней поварихи от пережитого стресса впоследствии отнялись ноги.

Капитан по итогу расследования был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 85 УК РСФСР — Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Спустя четыре года Клейменова выпустили на поруки, и бывший капитан работал сторожем ремонтной базы. После ареста он потерял 20 кг веса, потом много болел, и в 1990 году Владимир Клейменов умер от сердечного приступа.

Императорскому мосту вернули историческое название – правда, без упоминания Николая II – в 2009 году.

close 100% Теплоход «Александр Суворов», 2021 год Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Александра Суворова» восстановили — в 2008 году c 300 пассажирами на борту теплоход бортом задел шлюз. Он до сих пор совершает круизы. Судя по отзывам пассажиров – круизы интересные, и ресторан работает тоже очень хорошо.