Россиянин поджег Коран в мечети — приказ дал внутренний голос

Житель Кабардино-Балкарии сжег хранившиеся в мечети экземпляры Корана, заявив, что так поступить ему приказал «внутренний голос». Как сообщает полиция, во время задержания поджигатель находился в неадекватном состоянии, берутся анализы на наличие в крови мужчины следов употребления запрещенных веществ и алкоголя. Власти Чегемского района уверяют, что никакой религиозной подоплеки в случившемся нет.

В ночь на 2 июля житель села Чегем-2 в Кабардино-Балкарии пробрался в мечеть и поджег не менее 15 томов Корана. Установленная в молитвенном помещении видеокамера зафиксировала, как мужчина собирает книги в стопку, поливает жидкостью из бутылки и поджигает.

Глава Чегемского района Юрий Борисов заверил, что «никакой религиозной подоплеки» в случившемся нет. «В настоящее время лицо, совершившее поджог задержано и свой поступок объясняет призывами «внутреннего голоса»», — написал он в Telegram.

МВД по КБР сообщило, что информация о возгорании в мечети поступила в дежурную часть 2 июля около часа.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 32-летнего местного жителя, находившегося в неадекватном состоянии. Установлено, что он поджег несколько книг религиозного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

Назначено медицинское освидетельствование на наличие в крови мужчины следов употребления запрещённых веществ и алкоголя. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики призвало местных жителей «к терпению, спокойствию» и несовершению «каких-либо противоправных действий». Видеообращение было записано в той мечети, где был совершен поджог, в кадре присутствовали родственники поджигателя.

«Поговорив и с имамом, и с жителями села, мы узнали о том, что этот человек уже в течение десяти лет известен как умалишенный, что у него есть определенные проблемы психического характера», — заявили в ДУМ.

Мужчина «иногда приходил в мечеть», но «потом исчезал» и спустя время снова возвращался. «Говорят, что во сне его кто-то призывал совершить это действие. Он пришел и это действие совершил», — отметили представители религиозной организации.

Акция в Стокгольме

В первый день празднования Курбан-байрам, 28 июня, в шведской столице прошла акция по сожжению Корана. У главной мечети Стокгольма на глазах у примерно двух сотен человек иммигрант из Ирака вырвал страницы из священной книги мусульман, вытер ими свою обувь, а затем положил в Коран бекон и поджег его.

Ирак потребовал от властей Швеции немедленно выдать иммигранта, совершившего акцию, чтобы провести судебный процесс. Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве осудили акцию.

Российский МИД заявил, что безнаказанность участников шведской акции «может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям».

Из Волгограда в Чечню

Случай в Кабардино-Балкарии уже не первый подобный в этом году и для России. Так, в мае в интернете стала распространяться видеозапись, на которой юноша сжигает Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде. Уже на следующий день 19-летнего уроженца Украины Никиту Журавеля задержали.

Студент местного колледжа утверждал, что «общался с кем-то в телеграме, и ему предложили легкий заработок». За поджог и запись он получил 10 тысяч рублей, сообщало следствие.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) было передано из Волгограда в Чечню по решению главы СК России Александра Бастрыкина. У здания СИЗО Грозного машину с подозреваемым поджигателем встречали сотни мужчину, некоторые кричали «Будь ты проклят!». Президент Владимир Путин заявил, что для отбывания наказания виновный будет направлен в колонию в «одном из мусульманских регионов».