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Политика
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Иммигрант из Ирака сжег Коран у мечети Стокгольма во время молитвы и получил два протокола

Полиция Стокгольма согласилась на акцию с сожжением Корана у мечети на Курбан-Байрам

В центре Стокгольма в первый день Курбан-Байрама иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети города. Перед этим он надругался над священной книгой. Полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам. В мусульманском мире осудили произошедшее, а власти Турции напомнили Швеции, что если страна хочет в НАТО, с такими действиями следует покончить. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Шведская полиция разрешила провести в центре Стокгольма акцию протеста с сожжением Корана возле мечети во время полуденной молитвы мусульман. Об этом сообщает издание Aftonbladet .

Сжег священную книгу мусульман 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал из нее страницы, вложил в Коран бекон, а затем поджег от сигары. На месте присутствовали около 200 человек и несколько десятков журналистов.

Полиция задержала одного из присутствующих, который попытался кинуть в Момику камень. Его обзывали «террористом», а один из очевидцев кричал, что «Коран не в наших руках, а в наших сердцах, мы знаем его наизусть».

После согласованной акции полиция составила два протокола

В полиции позже сообщили, что в целом акция прошла спокойно, однако на ее организатора составили два административных протокола: за подстрекательство по этническому признаку, а также за разведение огня в общественном месте.

Момика мотивировал свой поступок желанием, чтобы Коран запретили в Швеции. При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы его действия негативно повлияли на заявку Швеции на вступление в НАТО.

В феврале полиция отклонила две заявки на акции с сожжением Корана. Как минимум одна из них подавалась Момикой — он планировал сжечь священную книгу напротив посольства Ирака в Стокгольме. Однако позже городской суд постановил, что отказ был немотивированным, поэтому сейчас полиция согласилась на акцию.

«Наши возможности отклонить заявку очень ограничены. Мы считаем, что с такой ситуацией можно справиться», — пояснила официальный представитель полиции Хелена Бострем Томас.

Она добавила, что фундаментальные законы о свободе слова и самовыражения стоят выше запрета на разведение огня.

По информации издания, в шведской полиции понимали, что сожжение Корана у мечети во время празднования Курбан-Байрама может вызвать беспорядки. Поэтому со всей страны в Стокгольм стянули сотрудников правоохранительных органов для усиления.

Власти понимали, что одобряют умышленную провокацию

Главный имам Швеции Махмуд Халфи сообщал, что в центральную столичную мечеть на полуденную молитву могут посетить до 8 тысяч мусульман. Он выразил разочарование, что полиция одобрила подобную акцию.

«У нас был разговор с полицией в понедельник после того, как мы узнали об этих планах. Мы хотели, чтобы разрешение вообще не выдавалось. Но если оно все же было предоставлено, мы хотели заявить две вещи: разрешение на акцию не должно совпадать со временем молитвы, а место ее проведения должно быть выбрано на расстоянии хотя бы пары сотен метров от мечети», — рассказал Халфи.

По его словам, эти требования были отклонены, причем без какого-либо обоснования. Имам был уверен, что акция будет «чистой воды провокацией».

«Это причиняет мусульманам большие страдания. Ко мне обращаются прихожане, говорят, что чувствуют себя угнетенными, что не чувствуют себя в безопасности в обществе, когда их священные символы не защищены. Это также наносит ущерб имиджу Швеции в мире как толерантной страны, защищающей религиозные права людей», — добавил Халфи.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон еще до акции признался, что хоть и понимает, что сожжение Корана перед мечетью законно, но считает подобное неуместным.

«Я понимаю, что это умышленные провокации. То, что это законно, не означает, что я считаю это уместным», — сказал Кристерссон. Он объяснил, что полиция обладает исключительными правами на одобрение таких акций и другие ветви власти не могут вмешиваться в процесс.

Турция осудила «подлый поступок»

С резким осуждением прошедшей акции выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам. Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия», — написал он в Twitter.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь назвал акцию скандальной и заслуживающей проклятия. По его словам, ни одно демократическое и правовое государство не должно разрешать подобное и каким-либо образом оправдывать.

Тунч напомнил, что сожжение Корана в Стокгольме произошло незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе. И если власти Швеции хотя быть союзниками Турции, то они должны положить конец «череде беззаконий и провокаций в своей стране».

В январе 2023 года лидер датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Эта акция стала одной из причин, по которой Анкара до сих не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Стокгольм подавал ее вместе с Хельсинки в мае прошлого года.

В итоге 4 апреля 2023-го Финляндия официально вступила в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне январского сожжения Корана предупреждал Стокгольм, чтобы они не ждали ратификации их заявки, пока на законодательном уровне не прекратят нападки на ислам у себя в стране. Кроме того, Турция также требует от шведов ужесточить антитеррористическое законодательство, чтобы заводить уголовные дела на курдские организации, которые Анкара считает террористическими.

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