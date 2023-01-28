13-летний террорист. Что известно о второй за сутки стрельбе в Иерусалиме

В субботу, на следующий день после крупнейшего за 12 лет теракта в Израиле, в Иерусалиме вновь раздались выстрелы — на этот раз в городе Давида. В результате стрельбы пострадали отец и сын, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Стрелявшего нейтрализовали, им оказался 13-летний подросток. Он был ранен, но выжил. О его мотивах пока не сообщается, однако полиция предварительно квалифицировала произошедшее как теракт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека получили ранения в субботу, 28 января, при стрельбе в старейшем населенном районе Иерусалима — городе Давида. Об этом проинформировала израильская полиция, которая квалифицировала произошедшее как теракт.

«Предварительный отчет — подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме», — говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

Изначально сообщалось, что неизвестный открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. После этого стрелявшего нейтрализовали — он был ранен, но выжил.

Уточняется, что в результате стрельбы пострадали отец и сын, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в полиции рассказали о результатах проверки личности подозреваемого — им оказался 13-летний житель Восточного Иерусалима.

Как передает портал Kan News со ссылкой на правоохранительные органы, у подростка изъяли пистолет, идут следственные действия. О его мотивах пока не сообщается.

В публикации также отмечается, что полиция приехала на место ЧП в течение нескольких минут. «Мы быстро прибыли на место происшествия и увидели пострадавших. Они были в сознании», — рассказал изданию фельдшер «скорой помощи».

Город Давида — это старейший населенный район Иерусалима на месте древнего города периода иевусеев (называвших его Йевус), а также периода Первого и Второго Иерусалимских храмов. Является местом, на котором царь Давид построил свой дворец и основал столицу. Сейчас там находится археологический парк.

Добавим, что инцидент произошел на следующий день после теракта у синагоги в Иерусалиме, крупнейшего за 12 лет — погибли семь человек, еще 10 ранены. Израильские СМИ подчеркивают, что эта атака стала самой масштабной в стране по числу жертв с 2011 года.

В субботу полиция сообщила, что в рамках расследования дела о теракте у синагоги задержаны более 40 человек.

Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС — его официальный представитель в секторе Газа Хазем Касем назвал стрельбу у синагоги «реакцией» на действия ЦАХАЛ.

27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, он был установлен Генассамблеей ООН в 2005 году. Дата была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим на территории современной Польши.

Бывший генсек ООН Кофи Аннан назвал эту дату напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста — беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению.