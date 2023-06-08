Вместо хайпа — глубокий смысл. Определены лучшие в сети социально значимые проекты

Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги II национальной премии интернет-контента. Награду и заслуженное признание получили авторы социально значимых проектов в интернете. Это люди — блогеры, журналисты, военкоры, режиссеры, продюсеры, музыканты — задавали тренды и откликнулись на запрос аудитории. Подробнее о некоторых из них — в материале «Газеты.Ru».

Церемония награждения II Национальной премии интернет-контента прошла 7 июня в Москве. Стали известны победители еще в 20 номинациях социально значимых проектов, которые были представлены в интернете за последний год и соответствовали критериям отбора.

Институт развития интернета, выступающий организатором мероприятия, принял решение проводить его в два этапа в виду большого количества заявок. На суд конкурсной комиссии и продюсерского совета было подано 500 проектов, 66 прошли в финал. Уже из их числа профессиональным жюри отбирались победители. В общей сложности ИРИ определил 36 номинаций, в число которых вошли проекты, заставляющие сопереживать, почувствовать чужую боль, разделить радость и веру в лучшее, открывающие миру человека и его лучшие качества.

«Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях – авторы, блогеры, режиссеры, продюсеры, которые создают в рунете критическую массу созидательного контента, а это, в свою очередь, меняет тренды цифровой среды и задает их. Вместо хайпа – глубокий смысл и талантливая реализация», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, комментируя итоги премии.

Герои дня

Главные критерии, по которым формировалась сетка номинаций, включали обязательную социальную направленность проектов, их созидательный эффект и интерес со стороны аудитории.

Лучшим сериалом стал «Нулевой пациент», собравший многочисленные положительные отзывы зрителей и критиков. Это экранизация реальной истории о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, случившейся в конце 80-х в детской больнице Калмыкии. Сериал о том, почему у людей нет шансов противостоять системе, даже когда есть средства и возможности предотвратить беду.

Лучшим художественным фильмом назван «Чемпион мира», напомнивший молодому поколению историю противостояния за шахматной доской Анатолия Карпова и претендента на шахматную корону Виктора Корчного. Ранее фильм получил главный приз российской Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел».

Лучший блог, по версии ИРИ, тревел-шоу о путешествии по России «Куда глаза не глядят», его автор - Владимир Васкевич не видит с детства. За последние семь лет Владимир объехал 26 стран мира, посетил 60 регионов России и умеет об этом рассказать так, как никто другой. «Родители мне дали понять, что в нашей жизни все возможно, что несмотря на любые обстоятельства, не стоит отчаиваться. Наоборот нужно каждый день своей жизни стараться делать еще более ярким», - рассказывает о себе Владимир. Его ролики собирают сотни тысяч просмотров на Youtube.

«Лучшим документальным проектом» назван сериал о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России». Автор идеи проекта, министр финансов РФ Антон Силуанов своим примером подтвердил, что финансисты - творческие люди. Комментируя сериал и тот факт, что он получил премию ИРИ, Силуанов подчеркнул, что команда проекта хотела рассказать историю о финансистах, о той непростой работе, которая проводится Минфином из поколения в поколение. «Многие думают, что финансисты – сухари, отнюдь нет­, это творческие люди. Столько заявок на финансирование, предложений потратить деньги, но найти куда – самое главное и нужное – это дорогого стоит», – сказал он.

В номинации «Международный успех» были отмечены два проекта: номинированная на Оскар-2023 короткометражка «Выход» о биологе, который изучает жизнь моржей на Чукотке, а также Шоу ВиЛ пранкеров Вована и Лексуса, где авторы развенчивают фейки и обсуждают острые темы, разыгрывая международных политиков и знаменитостей по телефону.

В номинации «Дебют года» отмечен фильм видеоблогера Стаса Васильева, известного под псевдонимом «Ай, как просто!» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».

Лучшим Телеграм-каналом признан информационный телеграмм-канал Readovka.

В категории «Лучший журналистский проект в интернете» победила программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», представляющая собой хронику рабочих будней президента Владимира Путина.

«Лучшим музыкальным треком» стала песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем» в память о героях Великой Отечественной войны.

Актуальные темы

Помимо основных номинаций, привычных по прошлому году, когда премия вручалась впервые, был и специальный тематический блок. В него вошли проекты без ограничений по формату и типу контента.

Лучшим в номинации «Герои нашего времени» стал проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса», собравший в единое полотно истории тридцати героинь. Их жизни изменила война, их судьба испытывает на прочность, их мужество не описать словами. Для таких женщин проект стал трибуной: их истории нужно услышать.

Объявлял победителя в этой номинации заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что для появления сериала, съемочная группа рисковала жизнью, попадала под обстрелы, но сделала свою работу до конца. «Когда смотришь на героинь сериала, в который раз удивляешься и восхищаешься невероятной силой воли, терпением и оптимизмом, верой в жизнь этих героинь – это важный пример для каждого из нас», - отметил Кириенко.

Автор проекта Юлия Барановская посвятила награду одной из героинь проекта – командиру реактивного артиллерийского дивизиона армии ДНР Ольге Качуре. Легендарная Корса была единственной женщиной-командиром артдивизиона ДНР. Она погибла в 2022 году и указом президента РФ Владимира Путина награждена посмертно званием «Героя России».

В рамках премии предусмотрены и специальные номинации, которые отражают актуальную повестку и ежегодно меняются.

В этом году впервые был предусмотрен приз в номинации «Победа будет за нами». В ней отмечены ежедневные прямые стримы Народного фронта, которые информируют граждан о работе организации и помогают в решении проблем. Это общественное движение «борется с несправедливостью, объединяет неравнодушных жителей страны, помогает тем, кто помогает». Волонтеры Народного фронта работают почти без выходных, в ущерб личному времени: помогают в чрезвычайных ситуациях, доставляют грузы на передовую, участвуют в восстановлении пострадавших от стихии регионов и т.д.

Номинация «I'll be back» вручается «лучшим блогерам, удаленным с YouTube по политическим мотивам, но «восставшим» на других площадках». Поскольку таких прецедентов за последний год достаточно много, борьба развернулась нешуточная. Победу разделили несколько лидеров общественного мнения: Артемий Лебедев, Дмитрий Пучков, Стас Ай, как просто! и Андрей Бочаров (Бочарик).

Документальный сериал «Наши Люди» отмечен в номинации «Большой патриот маленькой Родины». Проект рассказывает об индустриальных достижениях России и построен на историях реальных людей: простых рабочих, инженеров, ученых, конструкторов, истории которых рассказывает актер Сергей Бурунов.

Лучший спецпроект интернет-СМИ

Мультиформатный спецпроект Ленты.ру «Крах однополярного мира» победил в премии ИРИ в номинации «Лучший спецпроект интернет-СМИ». Серия публикаций рассказывает о глубоком кризисе либеральной демократии и о тектонических изменениях в геополитике, которые неизбежно приведут к переустройству глобального миропорядка. Проект объясняет, что гегемония, которую стремятся сохранить США, больше не воспринимается как данность. Новые центры силы тянут одеяло на себя: им есть, что предложить миру и отказываться от лидерских амбиций никто не будет.

Ведущие российские эксперты, философы и специалисты по международным отношениям рассказывают о сценариях в геополитике и мировой экономике, а также о том, почему не суждено было сбыться мечте о «глобальной деревне» и почему право частной собственности практически утратило всякое значение. Проект доступен на сайте и в социальных сетях Ленты.ру, а также в онлайн-кинотеатре Okko. На всех платформах он собрал более 29,4 млн просмотров.

«Я рад, что Институт развития интернета и жюри Национальной премии по достоинству оценили проект, в который мы вложили огромное количество сил и ресурсов. Он создан на стыке медиа и документалистики, что абсолютно уникально для России. Мы брали все лучшее от каждого канала потребления контента. В рамках медиа выходили лендинг, лонгриды, посты в соцсетях, короткие видео. А в онлайн-кинотеатре Okko выпущен цельный видеоматериал, который хорошо показал себя как документальный сериал. Думаю, что будущее за такими коллаборациями между несколькими платформами, потому что медиа должно выходить за пределы своей среды, создавать контент для новых аудиторий в различных форматах», — отметил главный редактор Ленты.ру, директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров.