Бесправные уклонисты. Не явившимся в военкомат россиянам запретят водить машину

МВД России разработало порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто попал в Единый реестр воинского учета, но не явился по повестке в военкомат. Действие водительского удостоверения будет приостановлено в течение суток с момента применения ограничительных мер. Постановка на учет, снятие с учета и внесение изменений в данные теперь будут проводиться дистанционно, а мобилизованных могут начать информировать о необходимости явиться в военкомат по SMS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МВД предложило запретить управлять автомобилем россиянам, не пришедшим в военкомат по повестке. На портале проектов нормативных актов уже опубликован проект соответствующего приказа.

«При поступлении сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — говорится в приказе.

Как следует из документа, запрет на вождение будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток. Ограничения будут сняты, только когда в реестре появится отметка о том, что этот человек пришел в военкомат.

Медкарта в военкомате

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта постановления правительства России сообщила, что военные комиссариаты могут получить доступ к медицинским данным призывников из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В дальнейшем военкоматы будут использовать эту информацию для формирования электронных личных дел призывников. Сейчас для этой цели используются листы медосвидетельствования с заключением врача и карты медицинского освидетельствования.

В документе при этом не указано, получат ли военкоматы доступ ко всей медицинской информации о призывнике или только к электронному заключению по итогам медосвидетельствования.

Не нужно посещать военкомат

Постановка на учет, снятие с учета и внесение изменений в данные теперь будут проводиться дистанционно без необходимости посещения военного комиссариата по месту жительства, рассказал «Газете.Ru» председатель коллегии «Карабанов и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Новое правило, накладывающее на гражданина обязательство контролировать получение повесток и самому являться при необходимости в военкомат, введено ровно по аналогии, например, с тем же налоговым законодательством, когда гражданин обязан контролировать свою налоговую отчетность, вовремя ее подавать и платить по счетам», — отметил эксперт.

Если у человека есть законные основания не находиться в призывных списках, но повестка все-таки пришла, разбирательство по конкретному случаю должно быть проведено в 5-дневный срок.

SMS-повестка?

В Минобороны России предложили оповещать мобилизованных через SMS-рассылку. При этом будет использоваться телефонный номер призывника, который зафиксирован на «Госуслугах», указали в министерстве.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «РБК» позже уточнил, что мобильные сообщения о мобилизации будут «лишь информировать» граждан о получении повестки, но сами они не будут приравниваться к ней. «СМС — это не повестка», — подчеркнул парламентарий.

«Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах», — огласил Картаполов примерный текст такого послания.

Он также уточнил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва и выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. 11 апреля Госдума приняла законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также введение электронных повесток.