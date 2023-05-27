В XXI веке Санкт-Петербург вернул себе былое величие. Город на Неве отмечает 320-летие

В годовщину 320-летия Санки-Петербурга «Газета.Ru» решила выяснить у коренных жителей города о том, как изменился Питер за последние 20 лет. А расскажут об этом те, кто родились и выросли в этом городе.

1703

Само основание Санкт-Петербурга велось в сложнейших условиях. Петр I основал город на территории, которые были освобождены в ходе Северной войны, которая в 1703 году была в самом разгаре. Шведское королевство находилось на пике своего могущества и угрожало всем своим соседям. На строительство города были сконцентрированы ресурсы со всей страны. Специалисты и строители прибыли на берега Невы со всей России и в кратчайшие сроки возвели порты и защитные укрепления. Все это проходило в условиях угрозы шведского вторжения и непростых климатических условий. Эта особенность нашего народа, который в любых враждебных условиях остается стойким и выносливым проявляется и сейчас. Недаром президент России Владимир Путин в июне прошлого года сказал, что, «на нашу долю выпала эта участь»

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал. Все Приладожье, там, где сегодня Петербург основан. Возвращал и укреплял — вот что он делал. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — отметил президент.

Уже потом, в 1945 году, город, практически разрушенный за 872 дней блокады нацистскими войсками, вновь встал перед проблемой глобального восстановления. Снарядами гитлеровцев были разрушены и повреждены тысячи домов, городская инфраструктура и памятники культуры. Но уже к 1947 году довоенный облик Ленинграда был практически восстановлен, а к 1949-му промышленность Ленинграда достигла довоенного уровня. Ту же самую ситуацию мы наблюдаем сейчас на новых территориях нашей страны.

Спустя 78 лет после самой страшной трагедии в истории человечества, о которой, к сожалению, опять забывают в Европе, потомки тех ленинградцев, которые пережили блокаду, помогают восстанавливать города Донбасса, разрушенные украинскими неонацистами. Специалисты из Санкт-Петербурга активно участвуют в восстановлении Мариуполя, который в 2022 году стал городом-побратимом Северной столицы. Восстановление Донбасса и Новороссии стало общим делом всей России. Регионы-шефы помогают восстанавливать культурные объекты, социальную инфраструктуру, образовательные учреждения и наиболее важные для освобожденных территорий медицинские объекты. И здесь также прослеживается преемственность. Военно-медицинская академия и Первый медицинский не даром были и остаются в числе лучших медицинских учреждений мира. Стоит вспомнить, что после окончания войны те молодые ребята, которые хотели стать врачами, стремились именно в Ленинград, а количество врачей на душу населения было одним из самых высоких в СССР.

К концу XX века бывшая столица Российской империи, пережившая развал Советского Союза, легко могла из культурного центра России превратиться в затрапезную провинцию на гнилых болотах, но «Город над вольной Невой» не сдался, а как легендарный феникс возродился вновь. Восстановление исторического наследия и сохранение памяти стало частью ДНК тех, кто выжил, родился и приезжал в устье Невы имеет особенности. Приехав в эти места, ты либо остаешься навсегда, либо убегаешь сразу. Здесь ты проходишь проверку. Если ты ее прошел, то тебе и солнце будет, и культура и много чего. Но при этом ты навсегда остаешься «бойцом гранитных бастионов». А теперь давайте послушаем тех, кто там родился и вырос.

Современный Петербург

По мнению генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, в 90-е второй по размерам город России находился в состоянии полного упадка.

«Исторический центр разрушался из-за отсутствия финансирования на ремонт, промышленные мощности были уничтожены, а туристическая инфраструктура не могла отвечать современным требованиям и стандартам. Владимир Путин, начинавший свой управленческий путь в администрации города, знал о трудностях своей малой родины и после начала своей работы на посту президента выстроил эффективную систему взаимодействия Санкт-Петербурга с федеральным центром. Уже в 2000-х город вошел в свою новую эру восстановления и процветания. Активно ремонтировались исторические здания, модернизировалась инфраструктура, создавались новые культурные и спортивные объекты. Санкт-Петербург стал местом проведения крупнейших российских и международных событий. Президент возложил на «вторую столицу» новую политическую миссию, сделав ее резиденцией Конституционного суда и площадкой для межгосударственного общения. Санкт-Петербург вновь стал важным транспортным и экономическим центром, способствующим развитию всех регионов Северо-Запада России», — говорит Малькевич.

При этом в этом веке город продолжает развиваться и, не даром, жители северной Пальмиры выбрали символы современного Санкт-Петербурга, в числе которых Большой Обуховский мост, памятник зайцу на территории Петропавловской крепости, коты на Малой Садовой и многие другие изначально пусть и спорные, но уже полюбившиеся петербуржцам места.

close 100% Алексей Даничев/РИА «Новости»

Член правления РАПК, политолог, Ярослав Игнатовский уверен, что петербуржская идентичность – это вещь вполне осязаемая. И возвышенная поэзия о городе – подтверждение этому, равно как и питерский сленг и культура. Питер исторически был городом вольнодумцев. Здесь жива музыка, которая дарила и дарит всей стране новые течения, не забывая об истории. В гранитных берегах сохраняется мировая культура и появляются новые тенденции. Вовсе неслучайно «Вечерняя песня» Марка Бернеса стала гимном футбольного клуба «Зенит». Кто только не пытался взять «Город трех революций» извне. Но только это ни у кого не получилось.

«Мой дед жил на Измайловском д. 7. Когда началась война, ему было 13 лет. Проходя мимо этого дома, в 80-х годах, дедушка часто рассказывал мне маленькому как хватал клещами зажигательные авиабомбы, которые падали на крышу и совал их в песок или воду, пока бомба не прожгла дыру в крыше и не взорвалась внутри здания. Потом я узнал, что в блокаду при каждом доме был гарнизон для защиты от бомбежек. После войны подсчитали, что 90% бомб было ликвидировано силами гарнизонов. Когда ты 27 января оказываешься на Пискаревском мемориале, когда вглядываешься в лица живых свидетелей той страшной трагедии, очень отчетливо все понимаешь и осознаешь. И, когда читаешь «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, если ни разу не был в городе на Неве, ты просто не сможешь целиком пропустить ее через себя, как это могут сделать петербуржцы», — говорит он.

Так же, по его мнению, с момента основания Санкт-Петербург всегда был центром бизнеса, коммуникаций и военно-политического, а далее научно-образовательного продвижения России в мире, в том числе из-за морского логистического статуса. Собственно, вспоминаем «Окно в Европу», которое прорубал Петр I.

Член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров считает, что в XXI веке Санкт-Петербург остается гибким и открытым к диалогу. «Мой город вынужден сталкиваться с новыми тенденциями, ведь развитее города это комплексная ситуация. И развитее выявляет проблемы, однако диалог был, есть и будет и все решается умом, а не кулаками», — отмечает Майоров.

А закончить стоит цитатой еще одного уроженца этого великого города: «Я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное», — сказал Путин несколько лет назад в разговоре с Даниилом Граниным. Вот, наверное, и все. С юбилеем тебя, «Город над вольной Невой».