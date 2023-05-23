В России предложили штрафовать на 200 тысяч рублей хозяев за укусы собак

В Госдуме 23 мая рассмотрят законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей для хозяев, чьи животные напали на человека. Документ предполагает внесение изменений в КоАП. Сейчас наказание за укусы собак регулируется законодательством регионов. Инициаторы проекта закона также предлагают штрафовать за выдворение домашних животных на улицу и за жестокое обращение с ними. В первом чтении документ был принят еще в 2021 году.

Госдума 23 мая во втором чтении рассмотрит проект закона, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, а также за то, что собаки могут покусать человека, сообщают «Ведомости».

Всего в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируют добавить три новых состава, связанных с несоблюдением требований по обращению с животными. Поправки поддержал думский комитет по госстроительству.

Штраф за укусы

Согласно документу, штраф для владельцев за укусы животных составит от 10 000 до 200 000 рублей.

По статье 8.52 владельца будут наказывать, если его питомец укусил человека или нанес ему незначительные повреждения. Так, штрафы для граждан составят от 10 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, а для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. При этом хозяина не оштрафуют, если на момент инцидента животное находилось под присмотром другого человека или было украдено.

Как рассказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, в рамках этой нормы наказание понесут и те должностные лица, которые были ответственны за строительство приютов для бездомных животных в городах, но не сделали этого.

Он также обратил внимание, что 40% укусов совершаются животными, у которых есть владельцы.

Сейчас ответственность хозяев, чье домашнее животное напало на человека, определяют власти регионов.

«В разных случаях могут применяться и статьи УК – например, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК)», — рассказали в фонде помощи бездомным животным «Ника».

Активисты считают, что для улучшения ситуации с бездомными животными необходим запрет на самовыгул, обязательная регистрация владельцем каждого питомца, лицензирование разведения и внедрение льготной стерилизации.

«Нужны и механизмы обучения жителей городов и работы с детьми в школах с понятными инструкциями: не отходить от игровых площадок и дворов, не подходить к бездомным собакам на улице и не трогать животных», — отмечают в фонде.

Плохое содержание и жестокое обращение

Штраф будет грозить и тем, кто не соблюдает требования к содержанию животных. Под этим подразумевается ситуация, когда владельцы выбрасывают своих питомцев на улицу, а не пытаются отдать их в приют или найти для них новых хозяев.

«По закону об ответственном обращении с животными человек не может избавляться от животных никак, кроме как передав его другому владельцу или отдав в приют», – отметил Бурматов.

За нарушение для граждан предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 15 000 до 30 000 рублей.

Наказание предусмотрено и за жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаки уголовного преступления. В Уголовном кодексе уже есть статья 245 о жестоком обращении с животными, но наказывают по ней за убийство животного или за причинение тяжелого вреда его здоровью.

«Но если человек пнул животное, оставил его на морозе или морил голодом, то это тоже жестокое обращение», – объяснил Бурматов.

Он отметил, что люди, которые совершают такие действия, сейчас уходят от ответственности. Новые нормы предусматривают в таких случаях штрафы от 5000 до 15 000 рублей для граждан, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, а для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Ответственность цирков, зоопарков и приютов

В КоАП также предлагается добавить статью 8.53 – несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. По ней штраф для физлиц составит от 3000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для организаций – от 50 000 до 100 000 рублей.

Если зоопарки и цирки используют животных, не имея лицензии или с нарушением лицензии, должностному лицу назначат штраф от 30 000 до 50 000 рублей, юрлицу – от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, Кодекс могут дополнить статьей 8.54 — несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов (штрафы для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей).

Соавтор законопроекта, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников уверен, что принятие законопроекта поспособствует более ответственному и гуманному обращению с животными.

Долгий путь законопроекта

Документ внесли на рассмотрение еще 16 июля 2021 года. Депутаты приняли его в первом чтении 27 октября 2021 года, однако затем его движение застопорилось. Авторы инициативы сообщают, что согласования по проекту завершились лишь несколько недель назад.

Обсуждения возобновились после того, как депутаты в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий регионам самим определять, как поступать с бездомными животными. Инициатива позволяет властям субъектов разрешать в том числе их умерщвление. До 30 мая в этот законопроект могут вносить поправки ко второму чтению. В частности, в документ добавят норму о том, что в региональном законодательстве можно будет предусмотреть наказание за самовыгул.

«Будем исходить из актуальности темы для разных субъектов – например, в Калмыкии многие собаки на самовыгуле, а в крупных городах их почти нет», — рассказал депутат Бурматов.