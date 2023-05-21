Кофе с нефтью, метеорит и дискуссии: как прошел первый Форум гостеприимства России

В Перми 17-19 мая более тысячи неравнодушных людей собрались на первый Форум гостеприимства России, который проводился конкурсом «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительством Пермского края. Свыше сотни деловых мероприятий, ярмарка товаров со всей страны и презентация туристического потенциала 11 регионов – вот далеко не полный перечень событий, уместившихся в три насыщенных дня. Решить таким образом все проблемы индустрии гостеприимства вряд ли было возможно, но некоторые шаги в этом направлении сделать точно удалось.

Мастера дарить эмоции

Пермь, отмечающая в этом году 300-летний юбилей, встретила гостей первого Форума гостеприимства России в буквальном смысле с распростертыми объятиями – голубым небом, теплом и солнцем. В огромном шатре на берегу Камы, где проходили основные мероприятия деловой и конкурсной программы «Мастеров гостеприимства», собрались очень разные люди: от бизнесменов и представителей органов власти в строгих костюмах до приезжих со всех концов страны в национальных головных уборах и платьях. Всем им предстояло принять участие в насыщенной программе форума, полной круглых столов, дискуссий, пленарных заседаний и кулуарных бесед, имевших, возможно, не меньшее значение, чем протокольные встречи.

Сама атмосфера форума настраивала на общение, обмен мнениями и эмоциями.

Например, на ярмарке продукции из разных регионов России можно было купить как вполне обычные магниты, так и необычные товары, такие как чукотская обувь, сублимированные пельмени или осетинский соус песто. Причем прогулка по ярмарке ничем не напоминала поход в магазин: продавцы не столько предлагали разную продукцию, сколько увлекали историями, связанными с ней, рассказывая о традициях, национальных праздниках и особенностях.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

Чуть дальше разместилась выставка, где 11 российских регионов демонстрировали, как и чем они планируют привлекать туристов.

На стенде Челябинской области в прозрачной витрине был выставлен метеорит, предлагавший «следовать за ним», Оренбург щеголял знаменитыми платками, а в Марий Эл зазывал Йошкин кот.

Представители Тюменской области пошли еще дальше и угощали гостей кофе с нефтью, по вкусу напоминавшим капучино со сладким сиропом. Тема «черного золота» получила развитие и в последний день, когда для всех желающих на набережной возле форумного шатра провели мастер-класс по рисованию нефтью — самыми популярными рисунками предсказуемо стали разные варианты надписи «Счастье не за горами», ставшей одним из символов Перми.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

О важности эмоциональной составляющей для развития туризма в своем обращении к участникам форума говорил и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня в гостеприимном Пермском крае, в центре Урала собрались очень неравнодушные, яркие, талантливые и творческие люди. Других на финале «Мастеров гостеприимства» просто не может быть. Люди, которые выбрали своим призванием дарить радость другим, могут быть только очень неравнодушными и творческими. Ведь туризм – это про эмоции, про передачу своей любви к родной земле, способность делиться радостью. У вас это здорово получается», – отметил Сергей Кириенко.

Сами участники конкурса «Мастера гостеприимства», гранд-финал которого был частью форума, также не скрывали радости от происходящего и готовности делиться этими ощущениями. Гранд-финалист Артем Михалюк из Москвы в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что участвует в состязании в первую очередь не ради призов, а ради эмоций и обмена опытом с людьми, влюбленными в свое дело.

«Лично для меня это не борьба за какие-то призы, подготовленные организаторами. В первую очередь это контакты, знакомства, даже бывает дружба, это самые разные вещи, побочные на первый взгляд, которые на самом деле преобладают и становятся важнее материальной составляющей», — поделился мнением он.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

Еще одна участница конкурса, Вера Синцова из города Балаково Саратовской области, считает уникальной особенностью «Мастеров гостеприимства» тот факт, что конкурсанты выигрывают даже в случае формального отсутствия победы, так как приобретают огромный багаж знаний. Кроме того, за два года участия она обзавелась знакомствами по всей стране, от Калининграда до Камчатки, причем речь идет о людях, готовых «окунуть в гостеприимство», показать свой регион так, что в него невозможно будет не влюбиться.

«Мне кажется, это круто, это уникально, и это даже больше, чем победа», — полагает она.

Туризм как национальная цель

Тот факт, что туризм – это важная часть экономики и перспективная индустрия, требующая развития, не вызывает сомнений. Не зря в 2021 году в число национальных проектов вошло направление «Туризм и индустрия гостеприимства». Главным документом, определяющим политику властей в этой области, является «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», цели которой были несколько скорректированы с учетом постпандемийных реалий в феврале 2022 года.

К 2035 году предполагается втрое нарастить туристический поток, который должен достичь почти 144 млн человек.

Иностранным туристам планируется оказывать услуги на $28,6 млрд при увеличении числа посетивших Россию отдыхающих из-за рубежа до 52 млн человек. Перекликаясь с профильным национальным проектом, Стратегия предполагает и решение основных проблем индустрии: кадрового голода и нехватки качественного сервиса. Так, число сотрудников сферы гостеприимства хотят увеличить до 4,96 млн человек, а количество номеров в классифицированных отелях и гостиницах — до 948 тысяч.

Первый Форум гостеприимства России по праву можно считать одним из шагов на пути к достижению этих амбициозных целей.

18-19 мая на его площадке прошло порядка 100 событий и активностей. Деловая программа форума представила собой десятки образовательных сессий, круглые столы, мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим актуальным для развития индустрии вопросам. Спикерами стали лидеры индустрии гостеприимства — знаменитые рестораторы и отельеры, представители крупнейших профильных компаний, органов власти и бизнеса, занимающихся развитием туризма России.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

«Сегодня перед индустрией гостеприимства стоит несколько задач. В первую очередь — это работа с кадрами, а во вторую очередь — это переосмысление самой ценности туристической деятельности. Сейчас туризм воспринимается, как один из элементов воспитания молодежи, поэтому он находится в зоне особого внимания российского общества «Знание». В данный момент мы рассматриваем возможность запуска нового проекта, связанного с поддержкой экскурсоводов, экскурсоводческой деятельности, просветительских туров по всей стране», — заявил в ходе панельной сессии заместитель генерального директора российского общества «Знание», руководитель центра знаний «Машук», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Антон Сериков.

В рамках панельной сессии «Влияние индустрии гостеприимства на экономику страны и социально-экономическое развитие» заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников поделился опытом региона по развитию внутреннего туризма.

«Появление новых гостиниц, маршрутов, туроператоров делает регионы заметнее, повышает инвестиционную привлекательность. Пермский край в лидерах среди регионов по количеству привлеченных средств из федерального бюджета на развитие туризма. В 2022 году мы привлекли 640 млн. руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников. Это в 5 раз больше, чем объем средств краевого бюджета. Это, несомненно, повлияло на рост турпотока. За прошлый год Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, что является рекордным показателем для региона», — подчеркнул он.

Проблемы и их решение

Участники форума при всем своем позитивном настрое не стремились сделать вид, что в отрасли нет никаких проблем и остается только радоваться своим достижениям. Напротив, и представители органов власти, и собравшиеся в Перми конкурсанты готовы были обсуждать имеющиеся сложности, и что даже важнее — предлагать пути их решения.

Депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков рассказал «Газете.Ru», что российский туризм, прежде всего внутренний — это одно из динамичных направлений экономики России, в прошлом году продемонстрировавшее рост около 20%.

Однако возросшему спросу должно соответствовать развитие инфраструктуры, которое позволит в дальнейшем повысить качество сервиса для отдыхающих.

«Это очень важно, поэтому уровень сервиса – ключевой фактор для того, чтобы наши туристы смогли получить качественный туристический продукт внутри страны. Это и использование кадрового потенциала, и модернизация действующей инфраструктуры. Сейчас рост туризма обеспечивают гранты на приобретение нового оборудования, ремонт гостиниц и отелей, поэтому очень важно, чтобы такая поддержка не прекращалась», — уверен парламентарий.

По мнению Волоцкова, развитию туризма по многим направлениям, например, если речь идет о Дальнем Востоке или Сибири, мешает низкая конкуренция на рынке авиаперевозок, и, как следствие, высокая стоимость перелетов. Поэтому одной из задач государства в области увеличения пассажиропотока в отдаленные от центра регионы России он считает субсидирование авиаперевозок и другие меры, которые позволили бы сделать перемещение по стране более доступным. Говоря о еще одной популярной мере поддержки, туристическом кэшбеке, он отметил, что это была эффективная антикризисная инициатива в постпандемийный период, а теперь ее имеет смысл трансформировать уже в новых экономических реалиях.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

Гранд-финалист «Мастеров гостеприимства», ментор Всероссийского акселератора по промышленному туризму Ольга Юракова из Свердловской области, среди актуальных проблем туристической отрасли также отметила кадровый голод (этой проблеме на форуме была посвящена отдельная дискуссия в рамках деловой программы).

«Я могу смело утверждать, что кадровый голод огромен, особенно когда речь идет о высококвалифицированных кадрах, которые готовы реализовывать амбициозные проекты, в том числе и задачи национального проекта, которые поставлены президентом и Министерством экономического развития», — отметила она.

По мнению Юраковой, эта нехватка кадров может быть восполнена в том числе благодаря таким конкурсам, как «Мастера гостеприимства».

По ее словам, конкурс дает возможность посмотреть со стороны на свой регион и свои проекты, отвлечься от рутины и ежедневных задач, чтобы оценить их с другой стороны. Ольга Юракова уверена, что «Мастера гостеприимства» позволяют участникам не только максимально естественно обучаться и приобретать новые навыки, но и в перспективе трансформировать личные практики в проекты масштаба целого региона или даже страны.

Об этом говорил и Сергей Кириенко, напомнивший, что благодаря конкурсу было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны.

Он напомнил, что, например, идея молодежного кэшбека была предложена победителями конкурса «Мастера гостеприимства», ее поддержал президент России Владимир Путин, и уже сотни тысяч людей по всей стране воспользовались этой возможностью.

Выступая на церемонии закрытия форума, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора Президентской академии РАНХиГС и директор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что три дня мероприятия пролетели на одном дыхании, и с этим вряд ли бы поспорил хотя бы один человек из собравшихся в зале.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

«Я благодарен каждому из вас, потому что вы действительно невероятные – каждый год я в этом убеждаюсь. Вы самые яркие, самые эмоциональные, и вы умеете делать так, что эти ваши чувства и эмоции проходят через тысячи километров. Спасибо вам за то, что вы доказываете, что Россия – не только страна возможностей, но и самая гостеприимная, самая лучшая страна в мире», — заключил Комиссаров.