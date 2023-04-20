Суд арестовал экс-замглавы Минкульта РФ Ярилову до 16 июня

В Москве суд арестовал экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Однако пока официальных данных об ущербе и составе преступления чиновницы не сообщается. СМИ утверждали, что Ярилову задержали в рамках расследования дела о хищении в проекте «Пушкинская карта».

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу до 16 июня бывшую заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Ярилову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. Официально пока не сообщается, какое именно преступление могла совершить экс-чиновница, и какой ущерб оно за собой повлекло.

Однако РЕН ТВ утверждает со ссылкой на источник, что Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей.

Он сообщил журналистам, что чиновницу подозревают в незаконной трате 125 млн рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по «Пушкинской карте».

Адвокат Яриловой просил назначить своей подзащитной домашний арест.

СМИ ранее сообщали, что Ярилова была задержана 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

Ее представители пока не комментировали ход дела.

Следствие полагает, передает ТАСС, что некие Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с помощью фиктивных «Пушкинских карт» от «Почта Банка» обманули сотрудников финансовой организации и Минкульта, похитив более 200 млн рублей. Они, утверждает следствие, организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили.

На имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. С января все трое находятся под стражей.

Ярилова стала замминистра культуры Российской Федерации в 2018 году. В сентябре 2022 года она ушла в отставку по собственному желанию.

Программа «Пушкинская карта» открылась 1 сентября 2021 года – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут с ее помощью посещать культурные мероприятия, музеи и выставки, пользуясь лимитом в 5 тыс. рублей в год.

9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказал ему о выявленной преступной схеме с «Пушкинской картой», а также махинациях с туристическим кешбэком.

По его словам, в схеме использовалось составление мнимых списков людей, которые должны были получить льготы, а на самом деле этих людей не существовало.