Данила Козловский подал в суд на Виталия Бородина, обвинившего его в дискредитации армии

Пресненский суд Москвы 17 апреля зарегистрировал иск Данилы Козловского к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину. Ранее активист попросил Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации армии и об экстремизме. В ответ Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Помимо Бородина, ответчиком будет выступать его ФПБК и агентство ТАСС.

Российский актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, следует из данных картотеки Мосгорсуда. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Пресненский районный суд Москвы.

Иск был зарегистрирован 17 апреля, а сейчас находится на рассмотрении у судьи. Помимо Бородина ответчиком выступает возглавляемый им ФПБК, а также информационное агентство ТАСС.

Козловский направил иск о защите чести и достоинства к Бородину после того, как тот попросил проверить актера на экстремизм.

Почему Козловский подал в суд

14 апреля артист написал в Telegram, что намерен судиться с Бородиным. Режиссер обратил внимание, что активист «за последние пару месяцев» написал около 20 «жалоб».

«Инструменты, которые даны гражданам для предотвращения серьезных преступлений, господин Бородин использует с целью своего личного пиара, просто заваливая всеми возможными жалобами все контролирующие органы», — заявил Козловский.

По его словам, Бородин «систематически перегружает правоохранительную систему, вынуждая органы еженедельно работать над очередной жалобой на известного человека». Актер добавил, что вместе со своими адвокатами подготовил заявления с просьбой проверить действия Виталия Бородина и его организации.

«Все подобные действия прикрываются «патриотизмом». Писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти в телеграм-каналах и прочих СМИ — ничего из этого не имеет отношения к патриотизму», — указал артист.

Он также опроверг все обвинения со стороны Виталия Бородина. Козловский заявил, что не уезжал из России и продолжает выступать на сцене Малого драматического театра в Петербурге. По его словам, он на несколько дней летал в США, чтобы увидеться с дочерью, и это «не дает основания утверждать», что он «сбежал» из России.

Кроме того, артист заявил, что никогда не призывал к митингам, а слова, на которые пожаловался Бородин, были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию.

«Все фразы были переиначены в угоду личным целям Виталия Бородина», — написал Козловский и заявил, что интервью, на которое пожаловался Бородин, вышло два года назад, но до сих пор не вызывало у активиста вопросов.

Актер также отметил, что не имеет второго гражданства и доходов, кроме российских. «Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране», — подчеркнул Козловский.

На что пожаловался Бородин

В беседе с Lenta.ru Бородин заявил, что «был готов» к иску. «На самом деле мы даже ждали иск побыстрее, потому что в суде мы расставим все точки над i», — сказал он.

Бородин повторил, что Козловский в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) в апреле 2021 года «выложил отрезок из своего фильма, где призывал граждан выходить на митинги».

«Понятно, что это был фильм. Но почему-то он выложил именно этот отрезок?», — объяснил свой вопрос к Козловскому активист. Он добавил, что по поводу двойного гражданства «тоже есть вопросы».

«Есть много вопросов, на которые нам хотелось бы получить ответы от Данилы Козловского именно в суде. И мы готовы в суде их озвучить», — заявил Бородин.

В начале апреля Бородин обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм. Активист также обвинял артиста в якобы наличии американского гражданства, заработке за границей и призывах к антиправительственным акциям.

Бородин утверждал, что «вероятнее всего, Козловский лишился средств в США и решил вернуться в Россию, как и многие другие актеры и артисты, осуждающие специальную военную операцию, чтобы вновь заработать денег».

Кроме того, активист просил проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о военной операции. В ответ на это прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении артиста.

Бородин известен своими жалобами на СМИ и артистов. Ранее он жаловался в Генпрокуратуру и МВД на Лию Ахеджакову, Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова, Валерия Меладзе, Диану Арбенину, Ани Лорак, Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), телеведущего Андрея Норкина и других известных людей.