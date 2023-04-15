Люди возвращаются в город: Кириенко посетил Мариуполь

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Вплоть до мая 2022 года, когда Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города, украинские силовики регулярно обстреливали город. В настоящее время в Мариуполе идут восстановительные работы, а люди возвращаются в свои дома. Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывали с рабочей поездкой в Мариуполе и проверили ход выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Обстановка в городе

Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили одну из аптек Мариуполя, ознакомились с ассортиментом и доступностью цен на лекарства. Также они побеседовали с провизором. Она подтвердила, что дефицита препаратов нет, а ценовая политика, по ее мнению, «для людей».

«Аптек еще не хватает, над увеличением их количества работают местные власти», — отметила она.

Также Пушилин и Кириенко побывали на рынке, чтобы посмотреть на ассортимент продаваемых там продуктов питания и уровень цен.

Как заверили работники рынка, «мясо, рыба, овощи – все в наличии». Также продается и свежая выпечка из местной хлебопекарни, представлен и социальный хлеб.

В Мариуполе уже открыты несколько рынков. Одна из главных задач – наладить поставки овощей и фруктов. Для этого необходимо выстроить отношения с производителями и обеспечить овощехранилищами.

Свято-Никольский кафедральный собор пострадал от обстрелов. В нем пришлось менять окна и заделывать крышу. Сейчас он полностью восстановлен.

Как рассказал Пушилину и Кириенко настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, «служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев».

«Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле. Колодец при соборе стал единственным источников чистой воды на всю округу», — рассказал отец Николай.

Также Кириенко и Пушилин посетили Свято-Преображенский храм в Волновахе. В свое время он был освящен архимандритом Зосимой. Храм сильно пострадал в результате боевых действий в марте 2022 года. Украинские боевики практически полностью уничтожили храм – от здания осталась только металлическая арматура, но сохранились купола, а также несколько икон, которые сейчас находятся в старом здании рядом, где проходят службы.

Образование

Денис Пушилин и Сергей Кириенко подробно обсудили вопросы образования на совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что урегулированы вопросы сдачи государственной итоговой аттестации 11-классниками. В вузы есть возможность поступить и без ЕГЭ, но 962 ученика выбрали этот экзамен. Им будет предоставлена такая возможность и в республике, и в Ростовской области. В прошлом году образовательные организации получили хорошее оснащение, есть остаточная потребность, но она невелика, и по этому вопросу идет работа с каждым регионом-шефом.

Много внимания уделяется и воспитательной работе, открыты 133 школьных театра, 135 музейных комнат, 119 хоровых студий, 189 спортклубов. В республике – 345 первичных отделений «Движения Первых», 50 школ присоединились к программе «Орлята России».

Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом году должно быть увеличено количество детей, которые смогут оздоровиться и отдохнуть на летних каникулах в других российских регионах.

Культура

У Дениса Пушилина и Сергея Кириенко состоялся разговор с руководителями культурно-досуговых центров ДНР на тему развития культуры. Во встрече приняли участие первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков и члены правительства республики.

Для новых регионов профильным министерством РФ была разработана специальная программа по поддержке культуры. Об этом рассказал Сергей Кириенко, акцентировав, что программа «живая» и ее можно обновлять. Также участники дискуссии обсудили и аспекты реализации программы.

Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Ремонтные работы, потребность в оборудовании, инструментах, костюмах, книгах – эти и другие вопросы волновали присутствующих. Прозвучала просьба больше давать детям возможность выступать. Это можно сделать не только на сценах республики, но и за ее пределами.

Профобразование

Денис Пушилин совместно с Сергеем Кириенко принял участие в совещании по вопросу реализации программы быстрой подготовки кадров для экономики новых регионов в системе СПО. В нем также участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

В этом году в новых регионах делается акцент на участии в российских проектах (чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурсы педагогического мастерства, короткие программы переобучения).

Сергей Кириенко акцентировал, что площадку для обучения кадров по коротким программам важно открывать непосредственно в республике, также важно проводить здесь и конкурсы профмастерства, например по направлению строительства, которое в республике имеет значительные масштабы.

Медицина

Сергей Кириенко и Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили донецкий центр первичной медико-санитарной помощи №11, где школьники города проходят медосмотр. Перед этим Пушилин и Кириенко этим осмотрели специализированные автомобили, поставленные в республику в рамках гуманитарной помощи. Всего их 106, 15 из которых используется для медосмотров детей, а 23 – мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Михаил Мурашко сообщил, что профилактическим медицинским осмотром в республике уже охвачено более 77 тыс. детей, из них у 56 тысяч впервые выявлены патологии. Более двух тысяч школьников направлены на госпитализацию.

«Будем прикладывать все усилия, чтобы до конца учебного года диспансеризацию прошли все, в том числе и дети, обучающиеся дистанционно. Спасибо за принятое президентом решение, позволяющее обеспечить раннее выявление хронических заболеваний у детей и коррекцию основных факторов риска их развития», — отметил Мурашко.

Пушилин и Кириенко также приняли участие в церемонии вручения ведомственных наград Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Медработники из других регионов России проделали огромную работу по профилактическому обследованию наших детей, особенно если учесть, что своими силами при том дефиците врачей, который у нас есть, мы бы не справились», — отметил Кириенко.

«Особая честь для меня вручить знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко. Это самое малое, что мы можем сделать в качестве благодарности за помощь и внимание, которое оказывается сейчас медицинской отрасли нашего региона», — сказал Пушилин.

После вручения награды Михаил Мурашко отметил, что «получается, президент принял правильное решение».

Общественная жизнь

Российское военно-историческое общество после возрождения мемориала на Саур-Могиле продолжает работу над восстановлением памятников республики. Пушилин и Кириенко посетили региональный офис общества.

Вадим Лобин, представитель РВИО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представил проекты, которые запланированы к воплощению на территории новых субъектов.

Пушилин и Кириенко обсудили с представителями общества реконструкцию мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис, а также концепцию памятника, посвященного подвигу женщин.

Сергей Кириенко подал интересную идею насчет монумента в честь шахтерских дивизий Донбасса – найти реальные прототипы для памятника шахтерским дивизиям, семейную династию защитников Донбасса.

Также Кириенко и Пушилин возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни.

Кроме того, Денис Пушилин и Сергей Кириенко вместе с командиром «Спарты» Артемом Жогой пообщались с военнослужащими и ветеранами легендарного батальона.

Бойцы высоко оценили решение Президента России Владимира Путина о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО. Важно, что поддержка касается и участников боевых действий в Донбассе начиная с 2014 года, и семей погибших бойцов.

После разговора с бойцами Сергей Кириенко заехал в представительство фонда в республике, которое находится в стадии подготовки к открытию.