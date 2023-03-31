«Как и все пророссийское». Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сожаление, что в первые месяцы после начала СВО киевским властям не удалось «зачистить» Украинскую православную церковь, но отметил, что это можно сделать и сейчас, правда, будет чуть сложнее. Возле Киево-Печерской лавры тем временем собралась толпа людей, священнослужители боятся штурма обители. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал Украинскую православную церковь (УПЦ) как «гнойник, который нужно зачистить». Он подчеркнул также, что у Киева был «уникальный шанс» сделать это в первые месяцы конфликта.

«Мне кажется, этот уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых 3-6 месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически «зачистить», — сказал Подоляк в интервью «24 каналу».

По его мнению, сейчас провести такую «зачистку» уже гораздо сложнее, но «это не значит, что невозможно».

Власти страны должны «достаточно жестко пройти по этому пути», и в итоге здесь должна остаться лишь одна каноническая церковь, подчеркнул советник.

«УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет только ПЦУ», — заключил Подоляк.

Что происходит в Лавре

Конфликт между украинскими властями и УПЦ разгорелся с новой силой после того, как 10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. От священнослужителей потребовали покинуть обитель до 29 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киево-Печерскую лавру передадут ПЦУ, это станет «еще одним шагом к укреплению духовной независимости» Украины и способом защититься от «московских манипуляторов религией».

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил в сегодняшнем видеообращении, что украинские силовики могут в ближайшее время приступить к штурму.

«Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, о том, что в 17 часов (совпадает с мск) хотят делать разбойническое нападение на лавру», — сказал митрополит, ссылаясь на подслушанные прихожанами разговоры.

Митрополит обратился к верующим с призывом молиться и выразил надежду на то, что штурма все-таки не случится.

В настоящее время возле Лавры полно людей. Часть из них — это прихожане и защитники обители. Они стоят за шлагбаумом и читают акафист Успению Пресвятой Богородицы, в руках у многих иконы, передает РИА Новости.

Противоположная группа людей выступает за выселение монахов, требуя освободить монастырь. В основном, это молодые люди спортивного телосложения, пишут СМИ.

31 марта администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обратилась в Хозяйственный суд Киева. Как сообщил в соцсетях министр культуры Украины Александр Ткаченко, истец требует устранить «многочисленные препятствия, которые чинит УПЦ». По его словам, комиссия по приему-передаче Киево-Печерской лавры «снова не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ».

Религиозная свобода

Президент Зеленский ранее назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы в данной части Европы. Эта свобода, по его мнению, ощущается уже с 1991 года и «так будет всегда».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил уверенность, что Западу выгодно, чтобы УПЦ была уничтожена. Именно поэтому скандал вокруг Киево-Печерской лавры не освещается в западных СМИ — целью США и Евросоюза Кипшидзе назвал разделение русских и украинцев.

«Мировая общественность молчит, потому что их устраивает ситуация, при которой УПЦ будет уничтожена и разрушится одно из объединительных звеньев в истории и культуре русского и украинского народов. Всем очевидно, что одна из целей современной политики западных стран — эскалация ненависти, а также разделение украинского и русского народов», — отметил он.