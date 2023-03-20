Основатель группы Cream Soda погиб на Волге. Он и его друзья провалились под лед

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, провалившись под лед в Ярославской области возле села Диево-Городище. Вместе с ним в воду провалились четверо его друзей, только одной девушке удалось спастись. Дмитрий отмечал день рождения в дачном доме, а ночью решил перейти Волгу по льду, как уже делал много раз. Однако на обратном пути лед не выдержал, и компания провалилась. Тела двоих человек до сих пор ищет МЧС.

Трагедия произошла в Ярославской области возле села Диево-Городище — 20 марта под лед Волги провалились пять человек. По информации Telergam-канала Mash, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов отмечал день рождения недалеко от дома матери.

В администрации Некрасовского района сообщили, что в ночь на 20 марта компания из десяти человек решила сходить в деревню Ченцы по льду Волги, но на обратном пути лед не выдержал и пятеро человек провалились в воду в 350 метрах от берега.

«Течение сейчас очень стремительное ― троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться», ― рассказали местные власти.

Издание 76.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что под лед провалились 35-летний основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его 25-летний брат Роман Свиргунов, а также их друзья Аристарх Ухтомский, Георгий Киселев и Валерия Дерман.

«Девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Поиски трех других мужчин, предположительно 1988 г. р., 1997 г. р., 1994 г. р. продолжаются», — сообщили в следственном управлении СК России по Ярославской области.

close Дмитрий Свиргунов Дмитрий Свиргунов Дмитрий Свиргунов и Анна Романовская в клипе на песню «Розовый фламинго» (feat. Алена Свиридова) Полную галерею можно посмореть

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Портал 76.ru уточняет, что из воды удалось выбраться Валерии Дерман, ее госпитализировали. Аристарх Ухтомский погиб, несмотря на попытки его реанимировать. Когда мужчину вытащили из воды, он уже был в критическом состоянии, рассказал начальник регионального Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Олег Беловошин. Он отметил, что молодого человека «два часа реанимировали спасатели». Беловошин также рассказал, что прогноз на поиски провалившихся под лед мужчин неблагоприятный. Их объявили пропавшими без вести.

«Еще вечером лед был нормальный, а ночью его подмыло, хотя визуально этого не видно. <…> Скорее всего, троих человек утащило течением. В том месте течение очень сильное, в три раза сильнее, чем в остальных местах», — сообщил Беловошин.

В официальной группе Cream Soda подтвердили, что основатель коллектива провалился под лед.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга… удалось достать, но не удалось спасти», — говорится в сообщении группы.

После инцидента региональное управление СК и прокуратура начали проверку.

«Водолазы работают до сих пор»

Погибший Аристарх Ухтомский пробыл в ледяной воде 20-25 минут, прежде чем его достали водолазы, рассказал «Газете.Ru» Олег Беловошин.

«Спасенный мужчина скончался в машине скорой помощи от переохлаждения», — уточнил он.

По словам Беловошина, в регионе действует запрет на выход на лед, но компания запрет проигнорировала. Он также рассказал, что тело одного из пропавших удалось найти.

«Сегодня одного из трех пропавших нашли в 40 метрах от полыньи, двоих продолжают искать. Кого именно, не знаем, потому что мы же не видим их портреты. Сейчас течение поменьше, водолазы работают до сих пор. Пока воздух будет, будем работать. Воздух кончится, уедем», — сказал представитель МЧС.

Основатель группы погиб

Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали родственники, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Ярославской области. Telegram-канал «112» пишет, что тело основателя Cream Soda опознала родственница. Тела еще двоих человек — 25-летнего брата Свиргунова и его друга — продолжают искать.

Как рассказал изданию «Коммерсантъ» один из друзей Дмитрия Свиргунова, в 2:53 он в последний раз был онлайн на своей странице во «ВКонтакте». В Диево-Городище у музыкантов был дачный дом, который они купили во время пандемии и куда приезжали на отдых. Накануне друзья разместили в соцсетях видео с празднования дня рождения Дмитрия.

Экс-солистка группы Анна Романовская на своей странице в соцсети рассказала, как узнала о гибели Дмитрия. Она рассказала, что 19 марта ночью была на съемках клипа.

«Это была съемка под водой. Я должна была тонуть, ложиться на дно, несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома, и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я понарошку», — написала артистка.

Cream Soda — электронная музыкальная поп-группа, основанная в 2012 году Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым. В 2018 году коллектив записал альбом «Красиво» совместно с лейблом Ивана Дорна Masterskaya. Тогда же группа начала сотрудничать с юмористическим проектом Александра Гудкова «Чикен Карри», на канале которого выходили клипы.

В июле 2019 года музыканты выпустили альбом «Комета», а в 2020 году совместно с группой «Хлеб» записали кавер-версию песни «Плачу на техно», которая стала главным хитом группы. Сингл стал лидером на всех российских цифровых площадках, а клип набрал более 64 млн просмотров. В июле 2020 года Cream Soda выпустила мини-альбом «Интергалактик», а после записывала только синглы.