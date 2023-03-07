Килограммы золота в доме с хаммамом и кальянной. У блогера Лерчек прошли обыски

Одну из самых известных и богатых блогеров России — Валерию aka Лерчек Чекалину — вместе с мужем обвиняют в уклонении от уплаты налогов. СК считает, что Лерчек, у которой 10 млн подписчиков в Instagram*, незаконно дробила свой бизнес по проведению фитнес-марафонов. И таким образом не заплатила налогов на 300 млн рублей. В особняке у блогерской семьи прошли обыски, во время которых нашли килограммы золота, крупные суммы наличности, дорогие авто.

Следственный комитет 7 марта возбудил уголовное дело против одной из богатейших блогеров России Валерии Чекалиной (известна под псевдонимом Лерчек) и ее мужа Артема. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица», — говорится в сообщении.

По информации СК, с июля 2020 по июль 2022 года Чекалина активно зарабатывала на фитнес-марафонах. При этом она была зарегистрирована как ИП с упрощенной системой налогообложения и максимально допустимым доходом в 150 млн рублей в год. Однако за эти два года от своей деятельности она выручила гораздо большую сумму.

Чтобы не переходить на общую систему налогообложения, не платить НДС и НДФЛ, блогер привлекала своего мужа Артема Чекалина и других родственников в качестве пособников — на них открывались ИП, на чьи счета и поступали деньги от фитнес-марафонов свыше установленного для Лерчек лимита. Следствие считает, что Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей».

close Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Автомобили Mercedes-Benz Gelendwagen и Lamborghini Urus в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Сотрудники правоохранителей пришли с обысками в особняк Чекалиных в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. Несколько лет назад семья блогеров купила там 400-метровый дом, где сделала дизайнерский интерьер. Сейчас подобные коттеджи здесь продаются без отделки по цене от 30 млн рублей. Лерчек в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показывала ранее планировку дома: в нем есть бассейн, кальянная, летняя терраса, кинотеатр, хаммам, массажный кабинет, спортивный зал, несколько спален, гараж на пять автомобилей.

В гараже у подозреваемых обнаружили автомобили Tesla, Mercedes-Benz, дома — дорогие украшения и крупные суммы наличности. Mash сообщал, что дома также нашли паспорт США, с десяток российских паспортов. Кроме того, следователи изъяли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы в слитках общей стоимостью около 36 млн рублей.

В СК отметили, что сейчас устанавливают остальных фигурантов преступления, обыски по делу Лерчек проходят и по другим адресам

По данным Telegram-канала «112», Валерия и Артем Чекалины сейчас под подпиской о невыезде, хотя они собирались в заграничное путешествие. Источники сообщают, что информацию о черной бухгалтерии Лерчек могла рассказать ее личный стилист Эльвира Янковская. Осенью прошлого года блогер обвинила Янковскую в мошенничестве — якобы та продавала ей и ее подругам подделки известных брендов по цене оригиналов.

На стилиста написали коллективное заявление, следователи возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере. В феврале 2023-го Янковской изменили меру пресечения, сейчас она под домашним арестом.

Буквально накануне обысков и возбуждения уголовного дела Чекалина в социальных сетях рассказывала положительные впечатления от посещения налоговой службы.

«Как будто я в ТЦшку пошла кофе попить», — говорила блогер в Instagram. Она отметила, что ФНС работает быстро и качественно, сотрудники помогли ей оперативно оформить цифровую подпись перед отъездом из России.

Адвокат Чекалиных Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его подзащитным пока еще не предъявили обвинение, хотя СК сообщал об обратном.

«Обвинение не предъявлено. Расследуется уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. Уголовное дело может быть возбужденного в отношении человека, а может быть возбуждено просто ввиду совершения неустановленными лицами преступления. В нашем случае имеет место быть вторая ситуация. Никакого наказания не грозит Чекалиным», — пояснил юрист.

Адвокат Александр Добровинский предположил, что в деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. И сроки по этому делу могут быть разные: если Лерчека признают лидером преступной группы, ее могут посадить на 6 лет.

30-летняя Валерия Чекалина — уроженка Тольятти. Она окончила МГУ, а с 2018 года вместе с мужем ведет блог в Instagram, где у нее более 10 млн подписчиков. Там она рассказывает о фитнесе, проводит онлайн-тренировки, марафоны по снижению веса. У пары трое детей.

Forbes ставил Лерчека на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых российских инфлюэнсеров в Instagram. В 2021 году по версии «Медиалогии» ее страница занимала пятое место среди самых популярных профилей в российском сегменте социальной сети. В том же году ее совокупный доход оценивался в более чем 700 млн рублей.

В интервью блогер рассказывала, что за одну рекламную интеграцию в соцсети она берет от 1 до 3 млн рублей. А за организацию розыгрыша два года назад ей предлагали 35 млн рублей.