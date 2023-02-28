В Туапсе произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Что об этом известно

В Туапсе ночью произошел пожар на нефтебазе. По данным городской администрации, его площадь составила 200 кв. метров, сейчас он ликвидирован, пострадавших нет. Очевидцы сообщили о взрывах, предшествовавших пожару, а в районе нефтебазы заметили беспилотник, сообщает РИА Новости. Как пишет издание Shot, два беспилотника со взрывчаткой повредили бойлеры.

На территории нефтебазы в Туапсе ночью 28 февраля произошел пожар, сообщила администрация города.

Первые сообщения о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода на улице Индустриальная поступили в 02:15 по местному времени. Спустя 15 минут пожар локализовали на площади 200 кв. м, а уже к 03:00 его удалось полностью потушить. В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал. По данным РИА Новости, в тушении участвовали 32 спасателя и 11 единиц техники.

«Повода для беспокойства нет», — заверили в городской администрации и попросили «не распространять фейковую информацию» о произошедшем, напомнив о возможном наказании.

Очевидцы рассказали местному изданию 93.ru, что слышали ночью «звуки, похожие на взрывы» в районе нефтебазы. Жители домов на улице Маршала Жукова сообщили, что в момент взрыва «дом качнуло» и «тряслось все». Также сообщалось о сильном задымлении и зареве со стороны завода.

«Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, потому что не было никакой волны, от которой бы тряслись стекла», — цитирует издание местную жительницу.

Атака беспилотников

Telegram-каналы Baza и Shot утверждают, что нефтебазу атаковали два беспилотника. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в районе нефтебазы был зафиксирован один беспилотник.

«Был, но он не попал никуда», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотный летательный аппарат в районе нефтебазы этой ночью.

В свою очередь источник Shot сообщил, что беспилотники, начиненные взрывчаткой, взорвались в 100 метрах от нефтехранилища, повредив здание бойлерной и вызвав пожар в хозяйственном строении. Baza также пишет, что дроны повредили здание бойлерной, из-за чего пострадала система теплоснабжения столовой.

«После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», — уточняет издание.

Официально власти эту информацию пока не комментировали.

Об атаке беспилотников также сообщали власти Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде поздно вечером 27 февраля обнаружили обломки трех беспилотных летательных аппаратов.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — написал он. Один из беспилотников залетел в окно квартиры на улице Попова, жителей дома эвакуировали.

Ночью 28 февраля неустановленный летательный аппарат также нашли в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи. Он находится примерно в 180 км от Туапсе. При падении объекта никто не пострадал, частично разрушилась постройка животноводческой фермы. Жителей попросили сохранять спокойствие, следователи устанавливают происхождение летательного аппарата и его назначение.