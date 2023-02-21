«Синтез СССР и последних десятилетий». Россия отказывается от Болонской системы

Владимир Путин предложил изменить систему высшего образования в России, отказаться от Болонской системы и создать свою, основанную на «всем лучшем, что было в советской системе образования» и «опыте последних десятилетий». Срок обучения в специалитете будет составлять от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Пойти в магистратуру или ординатуру смогут только те, чья профессия «требует дополнительной подготовки, узкой специализации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к старой модели подготовки специалистов, когда срок обучения составлял 4-6 лет.

«Предлагаю вернуться к базовой для нашей страны системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от четырех до шести лет. При этом даже в рамках oдной специальности и одного вуза могут быть предлoжены программы разные, подготовки в зависимoсти от конкретной профессии, отрасли и запрoсов рынка труда», — сказал глава государства.

Путин уточнил также, что аспирантура будет выделена в отдельный блок.

Новая система образования, по мнению политика, должна представлять собой «синтез лучших практик советской системы и последних десятилетий». При этом вводить новые порядки следует плавно, они должны быть «продуманными до мелочей».

«У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз: возможности, а не проблемы», — подчеркнул Путин.

Глава государства заверил, что студенты, которые в настоящее время обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, завершат обучение по старой системе. Их дипломы будут абсолютно легитимны.

«И также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — отметил он.

«Взять лучшее»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что Россия никогда и не входила в Болонскую систему, а значит — не может и выйти из нее.

«Это новый этап развития системы высшего образования. Это ни в коем случае не возврат к прошлому. Президент (РФ Владимир Путин) прямо сказал: надо взять лучшее, что было в советском периоде, посмотреть лучшие наработки, лучшие практики, которые были у нас последние 20 лет. То, что, как вы говорите, ассоциируется с Болонской системой. Правда, я бы не привязывался к ней, потому что мы туда не входили и поэтому и выходить оттуда мы не можем», — сказал министр.

По мнению Фалькова, отказ России от Болонской системы образования никак не отразится на признании отечественных дипломов в других странах. То же касается и научных степеней.

«Конечно, все будет котироваться. И за рубежом в том числе, все будет соотносимо», — заверил министр.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что решение президента усилит систему образования в России. «Болонская система, особенно в педагогическом образовании, не работает. Ну как можно обучать учителя истории в Германии или другой европейской стране, когда они просто коверкают факты, поэтому те решения, которые озвучены президентом, сделают нашу систему образования еще сильнее», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Сенатор Екатерина Алтабаева назвала революционным отказ от Болонской системы и возвращение к традиционным срокам обучения. «Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, — ординатура, магистратура и аспирантура, — как подготовка к работе в высшей школе», — пояснила она.

Вышли или выгнали

24 мая Фальков объявил о планах России отказаться от Болонской системы высшего образования. «К ней надо надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал министр.

Чуть позже выяснилось, что Болонская группа 11 апреля сама инициировала прекращение работы представительств России и Белоруссии во всех связанных структурах после того, как ректоры вузов РФ поддержали спецоперацию на Украине.

В 1999 году министры образования 29 стран Европы подписали Болонскую декларацию. Город Болонья был выбран потому, что там находится старейший в Европе университет. В сентябре 2003 года к этой системе, предполагающей разделение на бакалавриат и магистратуру, подключилась и Россия.

Болонская система подразумевает единую систему оценки уровня знаний с помощью кредитов (один кредит — 25-30 часов аудиторных занятий и самостоятельной работы). Чтобы получить диплом бакалавра, необходимо набрать 180-240 кредитов. Чтобы получить степень магистра — еще 90-120.

Несмотря на то, что с момента присоединения РФ к Болонской системе прошло 20 лет, не все вузы успели перейти на ее стандарты. Многие университеты не выдают приложения европейского образца к дипломам, а вместо кредитов ставят оценки.

В Минобрнауки считают, что двухуровневая система высшего образования — бакалавриат и магистратура — не улучшила качество подготовки студентов. Четырех лет бакалавриата все-таки недостаточно для «полноценного формирования знаний, умений, компетенций», и таких выпускников часто не назначают на ключевые позиции, указали в министерстве.