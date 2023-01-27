«Полиция не поверила позвонившим». Что известно о теракте в Иерусалиме

Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает The Jerusalem Post. Сообщается, что стрельбу устроил житель арабского района Шуафат, он был убит полицией при попытке бежать. Отмечается, что силовики не приезжали на место происшествия более 20 минут, по словам одного из служителей синагоги, правоохранители не поверили сообщениям о теракте. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Что известно на данный момент — в материале «Газеты.Ru».

Jerusalem Post сообщает о семи погибших и десяти раненых в результате стрельбы возле синагоги в столичном районе Неве-Яаков. На месте происшествия развернуты подразделения военных. Также на место стрельбы прибыли глава полиции Израиля Коби Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. О ситуации проинформирован премьер-министр Беньямин Нетаньяху, позже планируется заявление в связи с терактом.

«По меньшей мере семь человек погибли и еще 10 получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в пятницу вечером. Житель Шуафата, открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной ночной молитвы, а затем был убит при попытке скрыться на автомобиле»,

— говорится в публикации.

Также утверждается, что стрельбу из пистолета устроил житель Восточного Иерусалима, член палестинского исламистского движения ХАМАС по имени Фади Айаш.

Позже полиция подтвердила количество погибших.

Пока известно, что среди погибших числятся две женщины 40 и 60 лет, двое мужчин 20 и 30 лет и 14-летний подросток.

Парамедики скорой помощи (MDA) рассказали подробности о происшествии.

«Мы видели женщину и четырех мужчин, лежащих на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не имели признаков жизни, мы должны были подтвердить их смерть. Еще трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были эвакуированы в больницу Хадасса на горе Скопус», — сказал фельдшер MDA Фади Декидек.

«Они не поверили»

Также газета приводит слова одного из служителей синагоги, который заявил, что полиция не сразу отреагировала на звонки свидетелей происшествия.

«Полиция не приезжала на место происшествия в течение 20 минут, они не поверили звонившим и подумали, что шум исходил от выстрелов в воздух из близлежащих районов Восточного Иерусалима»,

— говорится в материале.

Реакция в Палестине

В Палестине — в Дженине и других городах, пишет Jerusalem Post, люди запускали фейерверки и стреляли в воздух.

Представитель ХАМАС Хаззем Кассем заявил, что теракт является местью за спецоперацию израильских военных, которую накануне провели в Дженине. Тогда было убито 10 боевиков группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Информации о пострадавших россиянах нет

Российская дипмиссия в Иерусалиме сообщила, что информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство находится в контакте с израильской стороной.

«На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует. <…> Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу », — сообщило посольство в Telegram-канале.

На теракт отреагировал сенатор Константин Косачев, в своем Telegram-канале он заявил, что подобный инцидент в день памяти жертв Холокоста особенно циничен.

«Терроризм неприемлем никогда и нигде. Теракт в синагоге Иерусалима сегодня, в день памяти жертв Холокоста — особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. Израиль, мы с вами», — написал сенатор.

Также ситуацию прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Трудно поверить в случайное совпадение, когда в Международный день памяти жертв Холокоста в иерусалимской синагоге в результате стрельбы восемь человек погибли, а 10 получили ранения. Нацизм срастается с терроризмом. Мы в Донбассе это давно ощутили на себе. Выражаю искренние соболезнования близким погибших. Желаю выздоровления раненым», — написал он в своем Telegram.