«Вымарал в грязи свою Родину»: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына могут убрать из школьной программы

Из школьной программы по литературе в 2023 году могут убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и добавить произведения других советских авторов. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.
«Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — цитирует Вяткина РИА Новости.
Он заметил, что из школьной программы должны исчезнуть произведения, которые «не прошли испытание временем». При этом депутат подчеркнул, что власти не намерены «рубить с плеча» в плане изменения списка литературы для школьников и будут в этом вопросе опираться на мнение специалистов и родителей.
Во время посещения рабочей группой депутатов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону один из студентов указал, что Александр Солженицын в своих произведениях занимается «подменой фактов и оправданием бандеровцев». По словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты в романе были придуманы.
«Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал депутат.
Солженицын в школе
Отрывки из «Архипелага ГУЛАГ» вошли в обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русской литературе ХХ века в 2009 году. До этого в школьной программе было только два произведения Солженицына — в средних классах изучался «Матренин двор», а в старших — повесть «Один день Ивана Денисовича».
Инициатором внесения произведения Солженицына в школьную программу был Владимир Путин. «Это человек, который вместе с народом пережил великую трагедию и репрессии, своей жизнью и работой он сделал обществу значимую прививку против любых видов тирании», — говорил в 2008 году занимавший тогда пост премьер-министра Путин.
В 2010 году вдова Солженицина Наталья представила Путину адаптированную для учеников версию романа.
«Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе в 1973 году, а в СССР только в 1989-м. Роман, основанный на воспоминаниях, письмах заключенных и личном опыте автора рассказывает о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 год, а также об истории создания лагерей, их заключенных.
Сразу после выхода романа историки отмечали множество исторический неточностей и искажений, допущенных Солженицыным. В частности, он значительно завысил число репрессированных в СССР. Критики книги утверждали, что говоря о миллионах репрессированных, Солженицын фактически брал цифры «с потолка».
Доказано, что автор существенно завышал смертность в лагерях ГУЛАГа, масштабы репрессий в Ленинграде 1930-х годов. Кроме того, некоторые люди, чьими рассказами и мемуарами пользовался Солженицын при создании романа, впоследствии критиковали писателя за выдумки.
Неточности в «Архипелаге ГУЛАГ» отмечали и сторонники Солженицына. Советский диссидент Леонид Самутин, который какое-то время был хранителем рукописи романа, говорил: «Не думайте, что я не заметил нелепостей и несуразностей, натяжек, искажения фактов, выдумок и тому подобного <...> Пусть доказывают обратное! Комочки грязи все равно присохнут! Клевета, ну и пусть! Зато влепил А. И. им пощечину!»
Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Архипелаг ГУЛАГ» не соответствует действительности, а многие утверждения в романе являются так называемыми «зековскими байками» — фантазиями, не связанными с реальностью.
«Общее число лиц, подвергнутых разным формам репрессий в этом произведении завышено по меньшей мере вдесятеро. Причем, когда стали известны достоверные архивные данные по объему репрессий, сам Александр Солженицын по этому поводу ничего не сказал и в дальнейшем продолжал вести себя так, как если бы приведенные им данные были вполне достоверны», — поделился Вассерман.
При этом он считает, что убирать произведение из школьной программы нецелесообразно, несмотря на то, что оно внесло вклад в «разрушение морального состояния общества».
«Если ее просто убрать, то тоталитарная секта «либералы» обязательно начнет кричать: вот, мол, как Путин и его банда боятся правды. Это их стандартная реакция на любой отказ рассматривать их ложь всерьез. Поэтому нужно не закрывать глаза на «Архипелаг», а наоборот открыть их пошире, то есть оставить эту творчу в школьной программе, просто дополнить ее подробным разбором тех видов лжи, какие Солженицын употребил», — объяснил депутат.
Тот факт, что «Архипелаг ГУЛАГ» был включен в обязательную школьную программу по поручению Владимира Путина, Вассерман объяснил тем, что даже президент может ошибаться.
«Никто, кроме явных врагов нашей страны, не утверждает, что Путин непогрешим и безошибочен. К сожалению, ошибаются все. Вопрос только в том, кто готов исправлять ошибки, а кто надеется, что продолжение и усугубление этих ошибок улучшит его репутацию», — резюмировал депутат.