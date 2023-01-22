«Вымарал в грязи свою Родину»: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына могут убрать из школьной программы

Произведения, которые «не выдержали испытания временем», будут исключены из школьной программы по литературе, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. В частности, из списка могут вычеркнуть «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Роман вошел в школьную программу по инициативе Владимира Путина 14 лет назад. Депутат Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» предложил не исключать книгу, а разобрать на ее примере «виды лжи».

Из школьной программы по литературе в 2023 году могут убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и добавить произведения других советских авторов. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — цитирует Вяткина РИА Новости.

Справка 18 января 2023-го Путин встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Во время встречи создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков предложил включить в основную школьную программу по литературе сразу несколько произведений советских классиков: роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Николая... Читать дальше

Он заметил, что из школьной программы должны исчезнуть произведения, которые «не прошли испытание временем». При этом депутат подчеркнул, что власти не намерены «рубить с плеча» в плане изменения списка литературы для школьников и будут в этом вопросе опираться на мнение специалистов и родителей.

Во время посещения рабочей группой депутатов Южного федерального университета в Ростове-на-Дону один из студентов указал, что Александр Солженицын в своих произведениях занимается «подменой фактов и оправданием бандеровцев». По словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты в романе были придуманы.

«Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал депутат.

Солженицын в школе

Отрывки из «Архипелага ГУЛАГ» вошли в обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русской литературе ХХ века в 2009 году. До этого в школьной программе было только два произведения Солженицына — в средних классах изучался «Матренин двор», а в старших — повесть «Один день Ивана Денисовича».

Инициатором внесения произведения Солженицына в школьную программу был Владимир Путин. «Это человек, который вместе с народом пережил великую трагедию и репрессии, своей жизнью и работой он сделал обществу значимую прививку против любых видов тирании», — говорил в 2008 году занимавший тогда пост премьер-министра Путин.

В 2010 году вдова Солженицина Наталья представила Путину адаптированную для учеников версию романа.

«Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе в 1973 году, а в СССР только в 1989-м. Роман, основанный на воспоминаниях, письмах заключенных и личном опыте автора рассказывает о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 год, а также об истории создания лагерей, их заключенных.

Сразу после выхода романа историки отмечали множество исторический неточностей и искажений, допущенных Солженицыным. В частности, он значительно завысил число репрессированных в СССР. Критики книги утверждали, что говоря о миллионах репрессированных, Солженицын фактически брал цифры «с потолка».

Доказано, что автор существенно завышал смертность в лагерях ГУЛАГа, масштабы репрессий в Ленинграде 1930-х годов. Кроме того, некоторые люди, чьими рассказами и мемуарами пользовался Солженицын при создании романа, впоследствии критиковали писателя за выдумки.

Неточности в «Архипелаге ГУЛАГ» отмечали и сторонники Солженицына. Советский диссидент Леонид Самутин, который какое-то время был хранителем рукописи романа, говорил: «Не думайте, что я не заметил нелепостей и несуразностей, натяжек, искажения фактов, выдумок и тому подобного <...> Пусть доказывают обратное! Комочки грязи все равно присохнут! Клевета, ну и пусть! Зато влепил А. И. им пощечину!»

Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Архипелаг ГУЛАГ» не соответствует действительности, а многие утверждения в романе являются так называемыми «зековскими байками» — фантазиями, не связанными с реальностью.

«Общее число лиц, подвергнутых разным формам репрессий в этом произведении завышено по меньшей мере вдесятеро. Причем, когда стали известны достоверные архивные данные по объему репрессий, сам Александр Солженицын по этому поводу ничего не сказал и в дальнейшем продолжал вести себя так, как если бы приведенные им данные были вполне достоверны», — поделился Вассерман.

При этом он считает, что убирать произведение из школьной программы нецелесообразно, несмотря на то, что оно внесло вклад в «разрушение морального состояния общества».

«Если ее просто убрать, то тоталитарная секта «либералы» обязательно начнет кричать: вот, мол, как Путин и его банда боятся правды. Это их стандартная реакция на любой отказ рассматривать их ложь всерьез. Поэтому нужно не закрывать глаза на «Архипелаг», а наоборот открыть их пошире, то есть оставить эту творчу в школьной программе, просто дополнить ее подробным разбором тех видов лжи, какие Солженицын употребил», — объяснил депутат.

Тот факт, что «Архипелаг ГУЛАГ» был включен в обязательную школьную программу по поручению Владимира Путина, Вассерман объяснил тем, что даже президент может ошибаться.

«Никто, кроме явных врагов нашей страны, не утверждает, что Путин непогрешим и безошибочен. К сожалению, ошибаются все. Вопрос только в том, кто готов исправлять ошибки, а кто надеется, что продолжение и усугубление этих ошибок улучшит его репутацию», — резюмировал депутат.