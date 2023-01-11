Призыв к единству: эксперты оценили итоги совещания Путина с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду, 11 января, провел в режиме видеоконференции первое в этом году совещание с членами правительства. Основной темой встречи стало обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах РФ - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, глава государства заслушал доклады и обозначил поручения по ряду текущих экономических проблем, в частности, в области авиатехники, и подвел экономические итоги 2022 года.

«Макроустановка от главы государства»

Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства обозначил приоритетные направления для дальнейшего развития страны, которых оказалось шесть.

В первую очередь, по словам главы государства, речь идет о расширении внешнеэкономических связей и выстраивании новых логистических коридоров. Вторым вектором станет нацеленность на достижение позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Далее президент призвал обратить внимание на необходимость существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест.

Четвертым приоритетом станет системный вопрос укрепления финансового суверенитета России, так как он является важнейшим условием для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Кроме того, по словам Владимира Путина, нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства. Наконец, шестым пунктом обращения президента стало решение острых проблем в области демографии.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов считает принципиально важным, что президент начал год с совещания с членами правительства, так как это показывает его личную вовлеченность в социально-экономическую повестку страны.

«Владимир Путин вновь сделал акцент на том, что главной задачей нашей экономической политики, равно как и социальной, является повышение уровня благосостояния граждан. Таким образом, человек находится в центре всех усилий нашего государства – это та установка, которую Путин проводит и реализует на протяжении всех лет своего президентства. Это и есть конституционная основа, сущность всей политики государства на всех уровнях», — уверен сенатор.

Константин Долгов обратил внимание на поручение президента по авиатехнике. По его словам, само по себе очень важно, что глава государства напомнил членам правительства о нестандартности, неординарности нынешнего времени, когда все решения, связанные с выстраиванием промышленной политики и ее реализацией должны приниматься в режиме реального времени, без задержек.

«Это важно и для обеспечения нашей победы в рамках СВО, и с точки зрения противодействия санкциям, и с точки зрения долгосрочного развития экономики. Что касается проблемы в авиатехнике, военной и особенно гражданской, то она, безусловно, присутствует, мы это прекрасно понимаем, и президент это великолепно понимает. Поэтому он поручил в течение месяца заключить все необходимые контракты, касающиеся закупки авиатехники. Это важно для загрузки предприятий, и в целом обеспечение гарантированного спроса на промышленную отечественную продукцию – это очень важная тема, которую мы в Совете Федерации постоянно поддерживаем в наших контактах с правительством. Это важно для обеспечения должной загрузки предприятий, выстраивания их инвестиционной политики – производители, особенно высокотехнологичной продукции, должны понимать, каков будет объем спроса», — отметил Долгов.

Также сенатор считает важным президентское поручение вице-премьеру Александру Новаку по минимизации ущерба для бюджета от политики установления потолка цен на нефть. Константин Долгов уверен, что это «западная санкционная, абсолютно политизированная мера, не имеющая ничего общего с рынком».

«Это сделано в том числе и в ущерб своим, западным, потребителям и компаниям, и с единственной целью – ослабить Россию, нарушить наше экономическое развитие. Новак прямо сказал о том, что ситуация не простая, но есть пути и возможности для минимизации ущерба. И президент ставит такую задачу, чтобы в бюджете были средства для реализации национальных проектов, всех федеральных программ, а в конечном итоге опять-таки для обеспечения благосостояния граждан. Эта задача, упор на благополучие россиян, красной нитью проходит через все поручения президента. Это макроустановка от главы государства», — подчеркнул член Совета Федерации.

Кроме того, Константин Долгов подчеркнул, что президент обращает пристальное внимание правительства на необходимость максимально ритмичного вхождения 4 новых субъектов в общее экономическое и социальное пространство РФ. Ключевые вопросы – это обеспечение одинакового с другими регионами страны прожиточного минимума, МРОТ и так далее.

«Уже сейчас эти решения подтверждают абсолютную незыблемость воссоединения этих территорий и 6 миллионов граждан с Россией. У этого, мне кажется, есть и символическое измерение, и сугубо практическое, связанное с обеспечением благополучия наших новых сограждан», — резюмировал сенатор.

Вместе к общей цели

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев также напомнил, что в ходе совещания глава государства подвел итог прошедшего 2022 года в части состояния российской экономики. Президент, в частности, подчеркнул, что все негативные прогнозы Запада в этой области не сбылись.

«Наша экономика выстояла, она развивается, ее падение оказалось даже меньше, чем во время ковида, или в 2008 и 2015 годах. Таким образом, все предпринятые Западом меры оказались «полукомариным» укусом для нашей экономики. Было введено все, что можно, применен весь имевшийся арсенал средств, однако ничего не получилось. Это говорит о том, что определенный предел достигнут, и даже Всемирный банк говорит о том, что с 2024 года российская экономика вернется к росту. Что касается наших прогнозов, то это, возможно, произойдет и раньше», — говорит парламентарий.

По словам Матвейчева, огромный вклад в рост экономики внесла строительная отрасль – давным-давно уже никто не строил столько дорог, коммуникаций и жилья, полагает депутат. Строительная отрасль, в свою очередь, тянет за собой другие – металлообработку, выплавку стали, добычу коксующегося угля, производство строительной техники, создает рабочие места и так далее, продолжает парламентарий. Последующий запуск объектов также положительно сказывается на экономике, так как ускоряется доставка грузов и происходят другие позитивные эффекты.

Также, по мнению Матвейчева, стоит упомянуть сельское хозяйство – были поставлены очередные рекорды по поставкам сельскохозяйственной продукции, обеспечивая и продовольственную безопасность России, и экспорт.

«У нас есть проблемы, и президент не стал ничего в этом плане лакировать – он особо подчеркнул, что получает информацию из разных источников и четко знает о том, что делается правильно и неправильно, каковы реальные проблемы в экономике и на предприятиях. Владимир Путин, в частности, раскритиковал Дениса Мантурова за то, что все не слишком хорошо с авиастроением, и срываются ряд сроков. Президент говорил о гражданском авиастроении, однако есть проблемы и с оборонзаказом по некоторым предприятиям, которые до сих пор не поняли, что идет СВО. Не даром сейчас Генпрокуратуре дали доступ к оборонзаказу, и они начинают свою работу. Путин достаточно жестко провел эту часть совещания, отметив, что нам всем необходимо напрячься и отработать», — отметил депутат.

В принципе, по словам Олега Матвейчева, президент призвал страну к единству – всем важно работать в режиме сплоченности, плечом к плечу, это касается и общества, и правительства. Нужно не разделяться, не спорить друг с другом, не конфликтовать и не перетягивать одеяло на себя, а вместе трудиться для достижения общей цели, заключил парламентарий.

Четкие обязательства, а не абстрактные обещания

В свою очередь, политологу, политическому обозревателю радиостанции «Говорит Москва» Александру Асафову ключевыми в этом совещании показались несколько акцентов, которые сделал президент.

«Очевидно, что глава государства сосредотачивает все усилия системы государственной власти на первоочередных задачах повышения уровня благосостояния и развития человеческого потенциала. Это и экономика, и инфраструктура, и образование, и безопасность, но ключевое – это рост качества жизни в тех непростых условиях, в которых мы живем. В это понятие входят и меры по компенсации инфляции, которые мы наблюдаем, и меры по сокращению безработицы, то есть меры экономической политики, которые должны привести к росту реальных зарплат и доходов, а также социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, как сказал Владимир Путин», — говорит эксперт.

Отдельно президент остановился на особом контроле полноценной интеграции новых регионов. Здесь Александр Асафов считает важным сказать, что основной задачей власти, насколько политолог понял главу государства, является развитие новых субъектов и их вовлечение в единое поле в части образования, социальной поддержки, финансовой системы и так далее.

«Несмотря на то, что по законодательству до 2026 года действует особый период, учитывая уже проделанную правительством работу и предпринимаемые меры, мне кажется, что этот срок будет значительно сокращен и полная интеграция, в том числе гармонизация законодательства, произойдет значительно раньше», — считает политолог.

Владимир Путин заявил о том, что необходимо задать четкие, понятные для граждан ориентиры развития новых регионов – например, этапы строительства инфраструктуры в городах и поселках, включая вузы, поликлиники, больницы, весь спектр принятия решения и проведения их в жизнь для нормализации ситуации и включения в единое поле во всех этих направлениях.

По словам Александра Асафова, отдельно стоит упомянуть, что глава государства оценил запас прочности, который показала экономика России, невзирая на катастрофические прогнозы. Он остановился на рекордных показателях в жилищном и дорожном строительстве как драйверах экономического развития, железнодорожных перевозках и так далее. По словам президента, испытания сплотили общество, и это во многом помогло выстоять в условиях противостояния коллективному Западу и военной машине НАТО.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства», — заявил Владимир Путин.

Также, как отметил политолог, стоит упомянуть не только о мерах расширения социальной поддержки, увеличения МРОТ, введения новых мер помощи малому бизнесу, а о том, что президент сделал акцент на демографической политике. По словам главы государства, все эти меры должны служить решению демографических проблем, включая те из них, которые уже приняты и работают, например, материнский капитал и льготная ипотека. В частности, эти меры в кратчайшие сроки должны прийти в новые регионы, и дать не красивые цифры, а ощутимые результаты.

«Видно, что он глубоко погружен в проблематику, в самые сложные вопросы, и при совместной работе с правительством их удается решать. Очевидно, что Путин требует от правительства реальных результатов и дел, и корректирует исполнение поручений, настаивая на ускорении реализации планов, чтобы они следовали логике реализации четких обязательств, а не абстрактных обещаний. Конечно, прямое включение президента в проблемные вопросы, как в этом ключе, так и в других направлениях, кратно повышает эффективность действий правительства», — резюмировал Александр Асафов.