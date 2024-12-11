В России решили приостановить продажу аромаингаляторов для носа

Роспотребнадзор принял оперативные меры по приостановке реализации так называемых аромаингаляторов для носа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты провели мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах аромаингаляторах, в результате которого выяснилось, что продавцы подобной продукции часто ссылаются на результаты исследований, которые не проводились. Оказалось, что многие товары не имеют документов, которые подтверждают их соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». При этом даже если в сопроводительных документах к товару есть декларация о соответствии, ее наличие не всегда соответствует действительности.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

10 декабря сообщалось, что Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, популярные у детей. Об аналогичном решении также сообщили в пресс-службе компании Ozon.

Ранее врач рассказал, чем аромаингаляторы опасны для здоровья.