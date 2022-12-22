Дорогу молодым: Владимир Путин обозначил приоритеты молодежной политики

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи, 18 декабря 2022 года

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Благодаря поручениям, сформированным по итогам этого мероприятия, молодые россияне должны получить возможность влиять на государственную политику, продвигать важные для себя решения и инициативы, а также находиться в прямом диалоге с властью, готовой, судя по всему, прислушиваться к их мнению.

Дом молодежи

Перед началом заседания Государственного совета Владимир Путин успел посетить выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в ЦВЗ «Манеж». Участниками представленных проектов стали более 25 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет.

В частности, глава государства посетил стенд АНО «Россия – страна возможностей», рассказывающий о 26 проектах, которые направлены на создание условий для самореализации детей и молодежи. Позже Владимир Путин отметил исключительную популярность платформы – по его словам, участниками «России – страны возможностей» уже стали около 18 млн молодых людей, то есть почти половина российской молодежи.

Президент также побывал на стенде российского объединения детей и молодежи «Движение первых», на котором Владимиру Путину рассказали о результатах его первого съезда, прошедшего 18-20 декабря. На нем присутствовали делегаты из 89 регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Теперь оно объединяет все молодежные организации и движения страны, в частности, в него вошли «Юнармия», «Большая перемена» и «Российское движение школьников».

«Перед нашей встречей в Манеже я познакомился с некоторыми проектами, очень интересно. И должен сказать, что, конечно, всех людей, с которыми мне удалось пообщаться, объединяет активная, как мы в таких случаях говорим, жизненная позиция, готовность всегда приходить на помощь тем, кто в поддержке действительно нуждается, решать проблемы своих городов, поселков, заботиться о природе, продвигать спортивные, творческие инициативы», — прокомментировал увиденное глава государства на последовавшим за визитом в «Манеж» заседании Госсовета.

Стоит отметить, что в среду, 21 декабря, все в том же «Манеже» прошел традиционный перед Госсоветом семинар-совещание комиссии по реализации молодежной политики, в котором приняли участие губернаторы, сотрудники Кремля, члены правительства, представители молодежных и детских движений и так далее. Выработанные в ходе этой встречи предложения затем были представлены Владимиру Путину.

На пути к невозможному

В России насчитывается порядка 40 миллионов молодых граждан, сообщил, открывая заседание Госсовета, Владимир Путин. По мнению президента, юные россияне по природе своей призваны идти вперед и совершать прорывы, которые прежде казались невозможными.

«Нам нужно всемерно помогать им на этом пути, формировать условия для максимального раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным», — подчеркнул глава государства.

Президент признал, что не все инициативы в области молодежной политики на данный момент удалось успешно реализовать, однако призвал к поиску путей решения имеющихся проблем и сложностей. В то же время, есть и очевидные успехи, которые уже изменили жизнь страны и продолжат менять ее в будущем.

«Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, которые по зову сердца – в прямом смысле этого слова – по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем и жизнью, помогают мирным людям в зоне специальной военной операции. Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята, безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране», — отметил Владимир Путин.

По его словам, участие в добровольческих проектах для многих успело стать нормой жизни, и этот благородный порыв необходимо поддержать – в частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить наряду с учебой практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности.

Глава государства подчеркнул, что всемерной поддержкой молодежи должны иметь возможность свободно пользоваться абсолютно все молодые люди по всей стране. Необходимо, чтобы они могли получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья, отметил Владимир Путин.

«Для опережающего развития молодежной политики на местах в этом году запущена программа «Регион для молодых». В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты федерации получат 15 млрд рублей. Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути, смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», — заявил президент.

Он также напомнил, что в 40 регионах страны уже работают самостоятельные подразделения, координирующие молодежную политику, а к 2024 году эта сеть должна охватить все 89 субъектов федерации.

«Подчеркну, содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер», — констатировал президент.

В связи с этим еще одной приоритетной задачей Владимир Путин считает формирование для молодых россиян прочной опоры в виде достоверных знаний. С этой целью, в частности, предлагается разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.

Ставка на молодых

В последний раз заседание большого Госсовета в очном формате проходило 26 декабря 2019 года и было посвящено реализации аграрной политики. После этого чаще всего собирался президиум Госсовета, причем из-за пандемии – в режиме видеоконференцсвязи.

Вместе с тем именно формат большого Госсовета имеет особую важность, так как вовлекает в обсуждение и дальнейшую реализацию принятых решений как губернаторов, так и правительство и законодательную власть, поделился с «Ведомостями» мнением председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Кроме того, подготовка совета опирается на исследования этой сферы, аналитику, добавляет Метелев, а последний Госсовет по этой теме проходил 14 лет назад. За это время многое изменилось, и катализатором этих изменений стало принятие в 2020 году закона о молодежной политике.

Произошедшие перемены фиксируют и опросы общественного мнения. Так, согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, большинство россиян считают, что в России созданы необходимые условия для самореализации молодых людей, чтобы они могли добиться успеха в жизни, — так думают 76% наших сограждан, или четыре из пяти. В текущем периоде показатель достиг максимума за время измерений, прирост к 2019 г. составил 15 п.п., к 2021 г. — 9 п.п.

«Ежегодный мониторинг ценностных ориентаций современной молодежи» за 2022 год, подготовленный Институтом воспитания РАО, показывает, что 68% учащихся считают себя патриотами (против 57% в 2021 году). При этом патриотические настроения у молодежи выражены несколько больше, нежели у учащихся (78%). Патриотизмом, по мнению участников опроса, является любовь к Родине (76% против 70% годом ранее), ее защита от любых обвинений и нападок (42% по сравнению с 38% в 2021 году) и готовность работать на благо родной страны (39%).

Артем Метелев подчеркнул, что весь декабрь, по сути, был посвящен теме молодежной политики, в «Манеже» проходили различные мероприятия, «это показывает, что молодежная политика – приоритет для государства, тем более после того, как о ней стало говориться в Конституции, поэтому логично, что этот месяц завершится Госсоветом с участием главы государства».

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян также полагает, что сегодняшнее заседание Госсовета показывает заинтересованность главы государства этой сферой, ее приоритетность и важность для развития России, продолжая линию президента по трансформации молодежной политики в серьезный общественный институт, чей капитал будет фундаментом общества будущего.

Он отмечает, что за последние десятилетия Россия стала одним из мировых лидеров по созданию возможностей для самореализации и развития детей и молодежи. «По инициативе президента выстроена системная работа государства по развитию талантов молодежи и предоставлению ей возможностей для поиска своего пути», — добавляет политолог.

По мнению Туманяна, открытость власти и ее близость к гражданам, которая длительное время конструируются Владимиром Путиным, позволяет молодежи активно участвовать в процессах выработки государственных решений.

«Причем, президент на своем примере показывает, что открытость и человечность в общении с молодежью должны быть заложены в работу каждого представителя власти», — заключает эксперт.