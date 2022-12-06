Сесть со Сталиным: статую вождя на лавочке открыли в Набережных Челнах

Во дворе частной школы для младшеклассников «Смеем мечтать» в Набережных Челнах установили скульптуру Иосифа Сталина. Директор заявил «Газете.Ru», что выбор исторического деятеля обусловлен достижениями СССР в сталинскую эпоху. Местные СМИ отмечают, что директор, объясняя выбор, не упоминает о «большом терроре» — и говорит только о позитивных «фактах в период правления товарища Сталина».

«Иосиф Виссарионович стал локомотивом»

Контактную скульптуру советского вождя Иосифа Сталина установили в сквере на территории частной школы «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах. Как сообщает газета «Челнинские известия», скульптура представляет собой скамейку, на которой сидит Сталин. Рядом с ним могут сесть двое взрослых или трое детей.

«Официальное открытие скульптуры мы планируем провести весной, когда на улице потеплеет», — сообщил журналистам директор школы Максим Евтешин. Он добавил, что Сталин «стал локомотивом в индустриализации страны». Кроме того, управленец выразил мнение, что «планомерное и всестороннее» развитие образовательной системы в СССР стало возможным благодаря «толчку, который дал Сталин».

Издание отмечает, что «Евтешин ничего не сказал про массовые репрессии, которые инициировал Сталин».

В разговоре с «Газетой.Ru» Максим Евтешин заявил, что задумка скульптурной композиции не привязана к роли Сталина в истории.

«Композиция возводится на закрытой территории <…> с целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине», — сказал он.

При этом, добавил директор, администрация частной школы хотела бы «обратить внимание подрастающего поколения к неоспоримым фактам, имевшим место в период правления товарища Сталина».

«Таким, как ежегодное снижение розничных цен, строительство первой в мире атомной электростанции и обретение нашей страной ядерного оружия, предоставление государством бесплатных квартир, бесплатное образование, медицина и так далее. Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения сталинской эпохи», — сообщил Евтешин.

Он не ответил на вопрос о реакции родителей учеников на установку статуи Сталина. «Официальное открытие скульптуры планируется с наступлением теплого времени года. Тогда же мы сможем дать официальные комментарии и ответить на вопросы прессы», — сказал он.

Сталин-центр

8 мая 2021 года в городе Бор Нижегородской области был заложен первый камень «Сталин-центра».

Первый секретарь комитета нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров заявил РБК, что Сталин-центр должен стать «антиподом» екатеринбургского Ельцин-центра.

«Сталин-центр — музей созидательной эпохи нашего государства, а Ельцин-центр — музей, демонстрирующий разрушение того, что было создано в советский период истории», — сказал он.

Егоров добавил, что Сталин-центр должен стать центром патриотизма «в лучшем смысле этого слова», а также «противодействовать фальсификациям советского периода истории Великой Отечественной войны».

«Кроме музейных экспонатов там предполагается проведение семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, посвященных советской истории. Мы испытываем сегодня большой дефицит в нашем обществе таких площадок для обмена мнениями о советском прошлом», — подчеркнул первый секретарь.

Шаурма по-сталински

В январе 2021 года в Москве открылся ларек с шаурмой под названием Stalin Doner. Оформлено заведение было разнообразными портретами Сталина, на шаурмахерах была надета форма НКВДшников. «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!» — гласило объявление на двери.

Вскоре после открытия в заведение пришли работники полиции. «Прибывшими сотрудниками установлено, что документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует. Мужчина, представившийся работником, был препровожден в ОМВД для разбирательства», — сообщали в столичном главке МВД.

Вскоре после этого Stalin Doner закрылся.