«С начала года совершено 23 теракта». Патрушев рассказал о диверсантах в Центральной России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Брянске совещание по безопасности в ЦФО. Он заявил, что в Центральной России активизировались «украинские разведывательно-диверсионные группы», а также попытки проникновения на российскую территорию «представителей радикальных и экстремистских групп» с целью совершения терактов. Перед этим ФСБ сообщила о задержании человека в Севастополе, обвинив его в подготовке теракта на топливном складе.

Совещание Патрушева

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Брянске совещание по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости.

В мероприятии приняли участие также полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернаторы округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Патрушев заявил, что в Центральной России стали активнее действовать украинские «разведывательно-диверсионные» группы. В первую очередь – в приграничных регионах.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО»,

— заявил Патрушев в Брянске.

По его словам, целями обычно выбирают объекты гражданской инфраструктуры, поскольку их повреждение может поставить под угрозу мирное население или навредить экономике.

«Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов», — добавил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в ЦФО с начала 2022 года совершено 23 теракта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в их числе – девять диверсий. Он подчеркнул, что властям регионов ЦФО нужно усилить противодействие диверсантам и усилить защиту объектов, «уделив внимание переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз». Кроме того, Патрушев потребовал установить на каждом объекте «соответствующий [угрозам] уровень безопасности».

Совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности по поручению президента РФ Владимира Путина регулярно проходят в каждом из российских федеральных округов. Предыдущее совещание в ЦФО прошло в октябре 2021 года в формате видеоконференции, обсуждалась «информационная безопасность» в регионах и меры по ее укреплению.

Патрушев об Америке

Рассуждал Николай Патрушев на совещании в Брянске и о политических вопросах. По его мнению, западные правительства поощряют неонацизм, чтобы вычеркнуть из память людей ужасы нацизма.

«Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология», — сказал российский чиновник.

Он добавил, что США и их союзники с помощью такой политики пытаются подтолкнуть мир к глобальной войне. Он также указал на формирование американским руководством антироссийских альянсов и обвинил Вашингтон в наращивании военной мощи.

«При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России», — добавил Патрушев.

По его словам, Америка хочет уничтожить Россию. «Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования», — сказал он.

Наконец, Патрушев в очередной раз повторил слова представителей российских властей — «задачи специальной военной операции будут выполнены», несмотря на западную помощь Киеву. Кроме того, он заявил, что РФ «вынуждена была начать СВО», поскольку не получила от Запада гарантий безопасности и увидела на Украине угрозу создания ядерного и биологического оружия массового поражения.

Обвинения в диверсиях

14 ноября газета «Известия» без указания источников сообщила в своем Telegram-канале, что в Белгородской области (ЦФО) была задержана якобы диверсионно-разведывательная группа Украины, «прошедшая подготовку на территории Европы».

Издание заявило, что в состав «ДРГ» входило три человека. «У одного из диверсантов были изъяты поддельные документы, а также оружие, которое есть на вооружении у ВСУ», — говорится в публикации.

Дальнейшая судьба задержанных не раскрывается, подробностей произошедшего «Известия» не приводят.

15 ноября ФСБ заявила о задержании жителя Севастополя (входит в состав Крымского федерального округа, КФО), якобы планировавшего устроить теракт на складе с топливом в городе. Спецслужба называет его сторонником украинского национализма.

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — заявили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Имя и фамилия задержанного не уточняются. По информации спецслужбы, по месту жительства подозреваемого обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Молодой человек арестован на два месяца.

12 октября пресс-служба ФСБ сообщила, что в Брянске (ЦФО) был задержан украинский диверсант, которому СБУ дала задание устроить теракт на транспортно-логистическом терминале. 55-летний россиянин якобы хотел заложить взрывное устройство на одном из складов компании-грузоперевозчика. У него изъяли «изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ».