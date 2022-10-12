ФСБ назвала организатора взрыва на Крымском мосту. Он грозил России терактами

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске, 12 октября 2022 года

ФСБ назвала предполагаемого организатора взрыва на Крымском мосту. По версии спецслужбы, им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Теракт готовили 12 человек, восемь из них задержаны. Кроме того, ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, который готовил теракты с применением ПЗРК «Игла». Летом Буданов говорил в интервью, что на территории России будут происходить теракты и диверсии.

Террористический интернационал

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала предполагаемого организатора взрыва на Крымском мосту. По данным ведомства, за терактом стоит начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Представитель пресс-службы Главного разведуправления минобороны Украины Андрей Юсов сказал: «Комментировать их очередные заявления мы не будем».

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ФСБ утверждает, что готовили атаку кроме самого Буданова еще 12 человек, из них восемь задержаны российскими силовиками. Среди задержанных пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 деревянных паллетах. Общий вес груза превышал 22 тонны.

close 100% Сотрудник ДПС досматривает грузовой автомобиль на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Пресс-служба ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ утверждает, что в начале августа бомбу вместе с пленкой и паллетами отправили из Одессы по морю – в Болгарию, в город Русе. Переправку организовали украинские граждане Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, некий брокер по имени Леван, и гражданин Армении Артур Терчанян.

«С 29 сентября по 3 октября 2022 года в г. Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов», — отметили в ЦОС ФСБ.

После этого из Армении груз должен был отправиться в Москву. Бомбу везли на грузовике с грузинскими номерами, 4 октября он въехал в Российскую Федерацию. 6 октября грузовик разгрузили на оптовой базе на Кубани.

7 октября были изменены путевые документы – теперь груз должна была получить фиктивная фирма в Крыму. В тот же день паллеты с пленкой и бомбой погрузили в грузовик россиянина Махира Юсубова, работавшего дальнобойщиком. Он отправился в Симферополь.

8 октября при проезде по Крымскому мосту бомба взорвалась. ФСБ считает, что передвижение груза по всему маршруту отслеживал некий сотрудник ГУР МО Украины, «представлявшийся Иваном Ивановичем».

«Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом», — добавили в спецслужбе.

36-летний Кирилл Буданов получил звание генерал-майора в апреле 2022 года. С 2007 года служил в спецназе ГУР, с 2014 года участвовал в войне на Донбассе. C 2018 по 2020 год был на «специальной работе», потом возглавил Службу внешней разведки Украины, впоследствии став главой ГУР.

В конце июня 2022 года Буданов заявил, что на российских территориях «проходят и будут проводиться» теракты и диверсии.

«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов газете Financial Times.

«Иглы» в Подмосковье

12 октября ФСБ сообщила, что в Московской области был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Он якобы готовил теракты, в ходе которых планировалось использовать два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла».

«Гражданин Украины <…> который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов», — говорится в сообщении.

close 100% Пресс-служба ФСБ РФ/РИА «Новости»

Задержанный также нашел место для тайника с «Иглами».

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — добавили в ФСБ РФ.

У украинца в ходе следственных действий изъяли два ПЗРК и «средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ».

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой».