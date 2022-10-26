«Она через Белоруссию уехала в Литву». Что известно об обыске в доме Собчак

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский задержаны по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Накануне Собчак расценила задержание Суханова как «давление на российскую журналистику». Источник РИА Новости же сообщил, что задержание медиаменеджеров связано с уголовными делами против ряда администраторов Telegram-каналов, одним из заявителей по делу является топ-менеджер «Ростеха». Сама Ксения Собчак по информации источника находится в Литве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler задержали в Москве в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суханов и Романовский задержаны в рамках одного уголовного дела. В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», — сказал собеседник агентства. Подробности обвинения пока неизвестны.

25 октября Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь. В тот же день вечером она подтвердила его задержание и назвала это давлением на российскую журналистику.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим», — говорится в Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

Также 26 октября в подмосковном загородном доме журналистки в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве прошел обыск, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в поселке «Горки-8» в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Его задержали во вторник», — сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что по версии следствия, Суханов «вымогал деньги за неразмещение негативной информации».

В свою очередь, источник RT утверждает, что обыск в доме Собчак проходил в связи с тем, что именно она владеет Telegram-каналом, для которого вымогали деньги. По данным собеседника издания, по делу проходят два фигуранта.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявлял, что у журналистки нет никакого процессуального статуса по данному уголовному делу.

Также Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник сообщил, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов лично написал заявление о вымогательстве, по которому были задержаны Романовский и Суханов.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Собчак находится не в России. «Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства, не уточнив, когда телеведущая уехала из страны и с какой целью.

Позднее Baza сообщила, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела улететь из страны.

Также РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Романовского Гаджи Алиева сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Сам журналист вину не признает.

«Это продолжение той большой истории»

Источник РИА Новости сообщил, что задержание Суханова и Романовского связано с уголовными делами против ряда администраторов Telegram-каналов.

«Это продолжение той большой истории», — сказал источник РИА Новости.

В начале октября МВД объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых распространили ложную информацию о предпринимателях и «высокопоставленных лицах», а также требовали деньги за ее удаление. В их отношении возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах. Речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief».

«Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров «Ростеха», — уточнил собеседник агентства.

В госкорпорации отказались комментировать эту информацию.

«Вымогатели» в Telegram В июле правоохранительные органы задержали администраторов Telegram-каналов «Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» — Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. Читать дальше

Гулагу.нет

Позднее в Telegram-канале проекта Gulagu.net появилось сообщение, в котором задержание Суханова связывают с совместными проектами о пытках в российских тюрьмах холдинга Собчак «Осторожно Media» и Gulagu.net.

«Сделав с нашей командой трилогию о Gulagu.net и пыточных конвейерах в российских тюрьмах, о причастности к пыткам ФСБ (ОТБ-1 Саратов, СИЗО-1 Иркутска), Ксения Собчак (далее — КС) «вышла за флажки» в понимании самой «системы». Сначала уголовное дело против автора фильма о пытках в Иркутске Сергея Ерженкова (сотрудничал с Собчак. — «Газета.Ru»), теперь задержание одного из сотрудников ее медиа как якобы вымогателя и показательные обыски в доме у Ксении», — говорится в сообщении, которое также размещено на Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«И вот сейчас КС публично запугивают и загоняют обратно, в ту зону, где придётся молчать о важном и называть чёрное белым. Наши слова поддержки КС и всем журналистам, кто участвовал в работе над фильмами о пыточных конвейерах в Саратове и Иркутске, и кто прилетал к нам дважды во Францию для записи больших интервью с Владимиром Осечкиным (основатель Gulagu.net) и Сергеем Савельевым (координатор Gulagu.net)», — добавили там.