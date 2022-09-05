«Я вас люблю!»: Сафронов получил 22 года за общение с иностранцами

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в полмиллиона рублей. По данным следствия, он передавал спецслужбам стран НАТО информацию о российском оборонном секторе и военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами. Сам Сафронов обвинения отрицал и дважды отказывался от сделки со следствием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд приговорил журналиста, советника главы «Роскомсоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Также после освобождения его ждет два года ограничения свободы и штраф 500 тысяч рублей. Сафронов не согласен с предъявленными обвинениями и отрицает свою вину по всем пунктам. По версии следствия, он передавал информацию, составляющую государственную тайну, иностранным спецслужбам. Уголовное дело связано с публикациями журналиста о поставках вооружений в страны Африки, Ближнего Востока и ОДКБ.

«Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила решение судебная коллегия.

У сторон есть 10 дней на обжалование решения суда, в силу оно пока не вступило. Защита Сафронова уже подала апелляцию и будет добиваться его оправдания. «Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляцию жалобу», — рассказал адвокат Даниил Никифоров.

«Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Таким образом, на условно досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет», — пояснил собеседник ТАСС в органах юстиции.

«Я вас люблю!» — сказал Сафронов родным перед тем, как его увели из зала суда.

Дело, состоящее из двух эпизодов, слушалось с марта. Обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения.

Суть дела

Сафронов до перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематиками в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Его задержали 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и оборонном комплексе спецслужбам стран НАТО. Защита журналиста заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Следствие полагает, что конечными получателями секретной информации были США.

Дело строится вокруг двух эпизодов: Сафронова обвиняют в передаче секретных данных чешскому журналисту Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину. Предполагается, что Сафронов в корыстных целях передавал Ларишу военно-техническую информацию о поставках вооружения странам Африки, Ближнего Востока и членам ОДКБ. ТАСС сообщал, Лариш является предполагаемым «вербовщиком» Сафронова. Сам Сафронов неоднократно отмечал, что не скрывал факта знакомства с Ларишем, и они общались друг с другом исключительно как коллеги. Следствие называет Лариша сотрудником чешской разведки, сам он отвергает связь со спецслужбами. Тем не менее, Мосгорсуд 26 августа отказался вызвать на допрос или приобщить к материалам дела показания Лариша, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката.

Воронину, утверждает следствие, Сафронов сообщал о деятельности российских военных в Сирии, далее эта информация передавалась представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.

За эту информацию, согласно обвинению, Воронин заплатил Сафронову вознаграждение в размере $248.

Также Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене, следствие называет его агентом немецких спецслужб. Он был свидетелем обвинения по делу Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы «Роскосмоса».

По данным Генпрокуратуры РФ, «документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова».

Сафронов свою вину отрицает, он дважды отказался от сделки со следствием.

В последнем слове он заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью, в деле нет доказательств корыстного мотива, а также того, что кто-то передавал или знакомил его со сведениями, составляющими гостайну.

Он настаивает, что не владеет какими-либо госсекретами и не передавал их иностранным спецслужбам. Также он заявил о некорректной экспертизе его журналистских материалов: эксперты сравнивали текст 2017 года, написанный по открытым источникам, с совершенно секретными документами 2018 года, а также признали информацию из журнала «Экспорт вооружений» за 2016 год секретной по состоянию на 2017 год.

Что могло составлять гостайну?

СМИ связывали уголовное дело с публикацией в марте 2019 года в газете «Коммерсант» информации о поставках российских истребителей Су-35 Египту и средств авиационного поражения. После выхода публикации атташе Египта по вопросам обороны в Москве бригадный генерал Мохамед Манси направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) письмо, в котором просил российские власти «принять все необходимые меры и действия для заявления об отрицании такой вышеуказанной новости».

По данным русской службы «Би-би-си», другой представитель египетского Минобороны в переписке с российскими коллегами отмечал, что новости о военно-техническом сотрудничестве с Египтом «будут отрицательно влиять на все действующие контракты между сторонами» и могут привести к «нежелательным результатам». Спустя два месяца после публикации статью удалили с сайта издания.

По данным российских СМИ, другой причиной для уголовного дела могли послужить публикации о поставках российского вооружения в другие страны, информацию о которых Сафронов, по его же словам, брал из открытых источников. Так, например, это может касаться публикаций журналиста, в которых он сообщал о поставках транспортных самолетов Ан-26 и танков Т-72 в Сербию. Также к уголовному делу могут иметь отношения публикации для издания Лариша «Центр анализа и предотвращения угроз безопасности» о возможных поставках вооружения в Ливию, Алжир, Египет, Иракский Курдистан, о численности и составе российского военного контингента в Сирии.