Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству с французскими... 16:25
Белоусов заявил, что спад ВВП по итогам года не превысит 2% 16:25
В Североуральске чиновница продавала пиво на разлив 16:24
Звезда «Властелина колец» поддержал идею привлечь больше темнокожих артистов... 16:24
Ученые назвали культуры, которые растут в городе лучше, чем на даче 16:24
Автоэксперт Кадаков спрогнозировал цену иранского седана Saipa Shahin в России 16:21
ЕС инвестирует в зеленую энергетику €300 млрд на фоне отказа от... 16:17
В МИДе заявили, что компромисс между Сербией и Косово позволил сбить накал... 16:17
В Дании призвали ЕС ускорить переход к ВИЭ для энергодиверсификации от... 16:16
Английский комментатор считает, что хавбек Захарян не будет играть за «Челси»... 16:14
Общество

ФСБ добавила сообщника в дело об убийстве Дугиной

В ФСБ заявили о новом подозреваемом в деле об убийстве Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности России сообщила, что установила личность соучастника по делу об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Им спецслужба называет гражданина Украины Богдана Цыганенко. В ФСБ заявили, что он помог собрать взрывное устройство, которое было установлено на машину Дугиной.

Сообщники

ФСБ объявила о новом фигуранте в деле об убийстве Дарьи Дугиной — спецслужба сообщила, что «еще один член украинской диверсионно-террористической группы» — Богдан Петрович Цыганенко 1978 года рождения.

Отмечается, что он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до взрыва в машине Дугиной.

В сообщении ФСБ также говорится о новых данных по Наталье Вовк, которую следствие считает исполнителем убийства: она «лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция».

Согласно данным ФСБ, убедившись, что Дарья выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомобиле Mini Cooper и «привела в действие самодельное взрывное устройство».

«Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении российской спецслужбы.

В подписях к сопровождающем публикацию видео говорится, что Цыганенко въехал на территорию России по украинскому загранпаспорту 30 июля, его документ не вызывал сомнений в подлинности.

Цыганенко из Донецка

Вскоре после публикации ФСБ агентство РИА «Новости» опубликовало несколько видео из Донецка — беседы с родственниками Цыганенко, которые там живут. Они рассказали, что мужчина вместе с матерью уехал из дома в начале июля и больше не выходил на связь.

«После восьмого класса он закончил военный лицей...вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке», — сказала тетя подозреваемого Лариса.

По ее словам, мужчина также занимался бизнесом, помогал «где-то что-то кому-то подвезти», но в последнее время не работал и жил за счет матери.

РИА «Новости» также сообщили, что у Цыганенко есть профиль во «ВКонтакте», где он, возможно, использовал псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной сети «Мой мир» указана его настоящая фамилия. Агентство уточнило, что его профиль в «Моем мире» в настоящее время заблокирован «из-за подозрительной активности», а последние сообщения «ВКонтакте» датируются 2017 годом.

Подрыв машины

30-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово, где присутствовала вместе с отцом в качестве почетных гостей. На глазах у Александра Дугина ее машина на ходу взорвалась на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Дугин должен был ехать вместе с ней, но в последний момент сел в другой автомобиль.

Уже 22 августа в ФСБ сообщили, что установили личность убийцы девушки. Согласно информации ведомства, было установлено, что преступление «подготовили и совершили украинские спецслужбы».

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 2010 года рождения. В целях организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФСБ.

В нем также уточняется, что для наблюдения за жертвой «преступники использовали автомашину «Mini Cooper». При въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщала ФСБ.

Спустя несколько дней после покушения Александр Дугин заявил, что целью убийц была его дочь, а не он сам.

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал философ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть