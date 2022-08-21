«Трагедия произошла на глазах у отца». Что известно о подрыве машины Дарьи Дугиной

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в Московской области. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту «убийства девушки, совершенного общеопасным способом». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил в случившемся Украину и заявил, что целью подрывников был отец погибшей.

«Обломки разбросало по всей дороге»

Как сообщает Telegram-канал 112, в субботу, около 18 вечера Александр Дугин читал лекцию на фестивале «Традиция» в деревне Захарово. Там же в качестве почетного гостя находилась его Дочь Дарья — политический обозреватель Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец. Около 21:25 Дарья уехала с фестиваля на своем Toyota Land Cruiser Prado.

«Предварительно, именно там, на парковке около усадьбы, в автомобиль было заложено взрывное устройство <…> Дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину», — сообщает Telegram-канал.

Приблизительно в 21:35 автомобиль Дарьи выехал на Можайское шоссе. В районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области произошел мощный взрыв. После детонации неизвестного устройства автомобиль врезался в ограждение. Девушка 1992 года рождения, находившаяся за рулем внедорожника, скончалась на месте. После происшествия движение в районе Голицыно было перекрыто.

По словам очевидцев, взрыв в автомобиле Дарьи Дугиной произошел во время движения по Можайскому шоссе.

«Обломки от машины разбросало по всей дороге. Сначала была версия, что во внедорожнике взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной версией является взрыв самодельного взрывного устройства», — уточнил Telegram-канал 112.

Согласно его информации, Александр Дугин первым оказался на месте взрыва автомобиля дочери, «трагедия произошла на глазах у отца». В интернете появилось видео, на котором философ смотрит на горящую машину Дарьи, схватившись за голову.

Сейчас с Дугиным работают следователи, они восстанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте взрыва правоохранительные органы и криминалисты. Эксперты осматривают тело погибшей и устанавливают происхождение самодельного взрывного устройства, находившегося под днищем внедорожника.

Согласно данным Telegram-канала Shot, на фестивале «Традиция» было две парковки, в списках которых числились Дугины. Приехав на площадку, отец и дочь припарковали свои авто на той, где въезд был свободным. Камер вокруг нее не было. По предварительной информации, бомбу заложили именно здесь.

Как сообщает газета «Известия», женщина, работающая в цветочном магазине около места происшествия, рассказала, что в момент взрыва в автомобиле Дарьи услышала два хлопка, после чего дым и пламя охватили всю машину. По словам очевидицы, она сразу позвонила пожарным, но они ответили, что уже получили вызов на место происшествия.

Другой очевидец происшествия, живущий неподалеку заявил изданию, что взрыв был «исключительно мощным».

«Телевизор смотрел, а там взрыв — и все. За окном произошел взрыв, аж стекла зазвенели. Когда вышел на улицу, увидел горящую машину», — рассказал мужчина.

«Мерзкие негодяи и террористы»

Главное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело «по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом».

«По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что криминалисты, следователи и специалисты-взрывотехники продолжают осматривать место происшествия. Затем будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал людей, установивших взрывное устройство на автомобиль Дарьи, «мерзкими негодяями» и «террористами украинского режима».

«Пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» — написал он.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале также обвинил в трагедии украинцев. По его мнению, «красные линии пересечены давно и многократно».

«У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец — Александр Дугин. Эта хрупкая девушка вела свою собственную борьбу с укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами. Она четко понимала, что мир с укронацистами невозможен — его не может быть в принципе, пока существует УГИЛ», — считает Рогов.

Он заключил, что «трагическая гибель Даши подвела черту под всеми иллюзиями о безопасности любого места в России — даже Москвы и Подмосковья».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас также выразил соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери.

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования. Террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они не находились», — написал он в своем Telegram-канале.

Александр Дугин и его дочь

Согласно открытым источникам, Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. В 2009—2014 годах он был и.о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Дугин — почетный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Тегеранского университета. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило его в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы». С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Санкции против него также ввели Канада и Австралия.

Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Она родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.