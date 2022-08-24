«Она нас не интересует»: Зеленский — об убийстве Дарьи Дугиной

Киев не несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной, заявил президент Украины. О том, что преступление организовали украинские спецслужбы, считают в ФСБ. Российская спецслужба заявила, что исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк — она пересекла границу России спустя несколько часов после взрыва машины дочери философа Александра Дугина.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к смерти 29-летней российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», – сказал политик на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

Вечером 20 августа Дугина посещала литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», на котором ее отец Александр читал лекцию. Около 21:25 Дарья уехала с фестиваля на своем Toyota Land Cruiser Prado. Через несколько минут на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы автомобиль взорвался и столкнулся с ограждением. Женщина погибла на месте, одним из первых на место трагедии прибыл отец.

Спустя два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство раскрыто. В ведомстве утверждают, что оно было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами».

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения», – говорится в сообщении ФСБ.

Силовики установили, что подозреваемые арендовали квартиру в том же доме, где проживала дочь философа.

Уточняется, что при наблюдении за Дарьей использовался Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера – 172AJD02, а при выезде – украинские — AH7771IP.

В день трагедии, согласно заявлению ФСБ, Вовк и ее дочь посещали фестиваль «Традиция», на котором была и Дарья Дугина. Спустя несколько часов после взрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью 21 августа пересекла границу с Эстонией в Псковской области.

Материалы спецслужба передала в Следственный комитет — следователи намерены объявить Вовк в розыск.

23 августа СК опубликовал видео обысков в столичных гараже и квартире, которые арендовала Вовк. Следствие ищет «предметы, имеющие значение для расследования».

В рамках уголовного дела эксперты устанавливают мощность взрывного устройства, допрашивают родственников потерпевшей, персонал и участников фестиваля, свидетелей трагедии. В СК предполагают, что вскоре могут появиться другие фигуранты дела, сейчас они устанавливаются.

21 августа на Украине отвергли причастность к убийству дочери Александра Дугина, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения «вымышленными мирами».

22 августа президент России Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества — посмертно.

23 августа в Москве состоялась церемония прощания с погибшей, гражданская панихида прошла в телецентре Останкино. Дугину похоронили в Подмосковье, на кладбище присутствовали только родные.