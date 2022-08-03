«Дело передано в суд без согласия Госдумы». Что не так с приговором депутату Белоусову

Депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей за взятку более чем на 3 млрд руб. Судья постановил арестовать его прямо на заседании, но сделать этого не смогли: подсудимый в суд не явился, сославшись на высокую занятость и запланированные на сегодня встречи. Глава фракции справороссов Сергей Миронов считает, что к Белоусову «относятся несправедливо», в ходе следствия были допущены уголовно-процессуальные нарушения, а само дело передали в суд без согласия нижней палаты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд признал депутата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова виновным в получении взятки более чем на 3 млрд руб. и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Белоусова также оштрафовали на 500 млн руб. и лишили медали «За заслуги перед Отечеством». Он также не сможет в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн руб.», — огласил приговор судья.

Теща главного фигуранта и бывший главный бухгалтер челябинского Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова получила 5 лет условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом 500 млн руб. Суд учел возраст женщины (ей 80 лет), наличие множества хронических заболеваний и психическое состояние.

Также суд постановил взыскать с Белоусова и Бутаковой сумму полученной взятки — 3,25 млрд рублей.

Отбывать наказание Белоусов должен в колонии строгого режима. Судья потребовал взять Белоусова под стражу прямо в зале, где проходило заседание, но сделать этого не смогли по очевидной причине: парламентарий туда не явился. Его адвокат объяснил отсутствие подсудимого «занятостью и ранее запланированными рабочими встречами».

Ранее с Белоусова была взята подписка о невыезде, суд в Екатеринбурге весной 2019 года не нашел оснований для ареста политика.

Сторона защиты уже заявила, что попытается обжаловать приговор. Гособвинение в свою очередь выразило удовлетворение в связи с назначенным наказанием.

«Сегодня Мосгорсуд завершил оглашение приговора в отношении Белоусова и Бутаковой. Суд правильно квалифицировал действия подсудимых, а также назначил им сроки. Мы согласны с их осуждением», — заключила прокурор Екатерина Фролова.

Легитимно ли судить депутата?

Огласив приговор, судья подчеркнул, что при наличии оснований депутата могут объявить в розыск: «Если будет установлено, что Белоусов действительно скрылся от наказания по неуважительной причине, приставы объявят его в розыск».

По словам судьи, для заключения Белоусова под стражу разрешение Госдумы не требуется. Адвокат депутата Людмила Айвар, напротив, утверждает, что арест возможен исключительно после рассмотрения вопроса Госдумой.

«Согласно российскому законодательству, необходимо признать статью 450 УПК РФ и находящуюся с ней во взаимосвязи статью 107 УПК Российской Федерации не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со статьей 108 данного кодекса они предполагают применение в отношении членов Совета Федерации и депутатов Госдумы меры пресечения в виде домашнего ареста по судебному решению и с согласия, соответственно, Совета Федерации или Госдумы», — отметила Айвар.

Глава фракции справороссов Сергей Миронов подчеркнул, что дело Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы. «Да, неприкосновенность с Белоусова была снята еще в конце 2018 года. Однако дело было передано в суд без согласия Госдумы. А это прямое нарушение федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы ФС РФ». Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания РФ. Здесь же этого сделано не было», — указал он в беседе с ТАСС.

По мнению Миронова, правоохранительные органы «несправедливо относятся к этому делу», а допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят «под сомнение обоснованность обвинений в адрес Белоусова».

«Белоусов в 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва. Это предполагает обязательность представления Генпрокуратуры РФ к Госдуме о лишении Белоусова депутатской неприкосновенности и соответствующего согласия Думы. Этого тоже сделано не было», — добавил депутат.

Дело о взятке

Белоусов — бывший совладелец и член совета директоров АО «Макфа» (в 1990-е — начале 2000-х годов совет директоров возглавлял будущий губернатор Челябинской области Михаил Юревич), а также бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг «Макфа» ОАО «Первый хлебокомбинат».

Как следует из материалов дела, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов вместе с Юревичем получили от представителей дорожно-строительного холдинга более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства и обеспечение отсутствия конкуренции.

В Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку. Ежемесячно передавалось около 10 млн рублей, в течение нескольких лет Белоусов в итоге получил в качестве взятки 3,25 млрд рублей.

В сентябре 2016 года Белоусов избрали в Госдуму VII созыва в составе списка кандидатов от «Справедливой России».

В 2018 году с него сняли парламентскую неприкосновенность, а Генпрокуратуре РФ было дано разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Несмотря на судебное дело, в сентябре 2021 года Белоусов вновь избрался депутатом Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия — За правду».