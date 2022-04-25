Бог штормов. В России заработает антикоррупционная система «Посейдон»

В России появится новая информационная антикоррупционная система «Посейдон», курировать которую будут в администрации президента, а оператором выступит ФСО. Как следует из президентского указа, «Посейдон» создается для информационно-аналитического обеспечения деятельности госорганов, органов публичной власти, «Сириуса» и Банка России. Сейчас каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией. Число подобных преступлений будет расти еще больше на фоне санкций Запада, предупреждают эксперты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой информационной системы противодействия коррупции. Она получит название «Посейдон».

«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — говорится в документе.

Администрация президента будет курировать «Посейдон», а Федеральная служба охраны выступит оператором. Оказывать методическую и консультационную поддержку также будет Минтруд.

В новую систему будут заносить информацию, «предоставляемую в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информацию о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц».

Система «Посейдон» будет анализировать и взаимодействовать с другими информационными системами по антикоррупционным вопросам. В течение трех месяцев будет определен порядок такого взаимодействия.

Ранее президент призвал прокуратуру эффективнее использовать представленные полномочия в борьбе с коррупцией и экстремизмом. «Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. И надо эффективнее использовать представленные вам широкие полномочия на всех этапах: от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно», — подчеркнул российский лидер.

Немного статистики

Каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией. По итогам девяти месяцев прошлого года российские следователи передали в суды 70 693 уголовных дела, более 7 тыс. из них — по статьям о коррупции. Коррупционные преступления чаще всего совершаются в правоохранительной, финансовой сферах, а также в образовании, науке, здравоохранении и соцобеспечении.

Как следует из данных статистики по делам коррупционной направленности, средний размер взятки колеблется в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. За попытку дать взятку в размере более 1 млн рублей в 2021 году были осуждены всего 263 человека. При этом на 40% вырос сегмент мелкого взяточничества (до 10 тыс. рублей) — 1 816 приговоров.

Взяткодателей судят чаще: в 2021-м вынесено 1 935 приговоров против тех, кто взятку давал, и только 1 143 против тех, кто взял «компенсацию». При этом в сегменте мелких взяток число осужденных взяткодателей выше в несколько раз.

Полпред правительства в судах Михаил Барщевский считает, что на фоне санкций Запада уровень коррупции в России «будет только возрастать, причем в колоссальных размерах».

«Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — заявил он 6 апреля на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ, подчеркнув, что решением проблемы может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества, но не усиление госконтроля.