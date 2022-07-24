Багамы и коронные владения Елизаветы II: правительство России расширило список «недругов»

Правительство РФ включило в список недружественных стран новые государства. Из-за поддержки санкций Великобритании там оказались коронные владения Елизаветы II — острова Гернси и Мэн, а также Багамы. Содружество Багамских островов ввело запрет на операции с Минфином и Банком России. Всего в списке «недругов» — порядка 50 государств мира.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство включает в список недружественных стран Багамские острова, острова Гернси и Мэн. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Остров Гернси, расположенный возле побережья Нормандии, является частью коронного владения Елизаветы II. Де-юре это не часть Великобритании. Как и остров Мэн в Ирландском море, также принадлежащий британской короне, Гернси – важная офшорная зона, где иностранные компании могу не платить налоги.

Гернси и Мэн включили в список недружественных стран, поскольку они поддержали британские санкции против России.

Среди «недругов» оказалось и Содружество Багамских островов – также формально независимое государство в Атлантике, главой которого является Елизавета II. Багамы ранее запретили проводить операции с Банком России, Минфином РФ и другими кредитными организациями, находящимися под санкциями США и других западных стран из-за военных действий на Украине.

Багамы расположены к востоку от полуострова Флорида, независимость от Британии они получили в 1973 году. Острова также являются офшором.

19 марта финансовый регулятор Багамских Островов нашел в стране активы на $3 млрд, которые связаны с россиянами. $420 млн находятся на депозитах, $2,5 млрд «на хранении или трастах», сообщало агентство Reuters. Какая часть из этих активов принадлежит гражданам РФ, включенным в санкционные списки, не уточнялось.

Правительство РФ сообщает, что документ о расширении списка недружественных стран утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно указу, российские физлица и юрлица, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

«Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — напомнили в кабмине Российской Федерации.

Сейчас в списке недружественных государств значатся более 48 стран – туда вошли все члены Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Албания, Андорра, остров Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Политолог Андрей Кортунов в разговоре с «Вечерней Москвой» отмечал ранее, что расширение списка недружественных стран ударит и по обычным гражданам этих государств.

«Это означает, что для граждан перечисленных стран процедура получения российской визы усложнится. А для тех стран, с которыми был внедрен безвизовый формат въезда и выезда, вернется визовый режим. Кроме того, консульские отделения этих стран не смогут принимать своих граждан на территории РФ и привлекать россиян для работы в своих представительствах», — заявил эксперт.

Он также отметил, что некоторые двусторонние соглашения между Россией и недружественными странами будут в одностороннем порядке отменены. Более того, в РФ могут остановить свою работу культурные центры и прочие сообщества, как либо связанные с деятельностью недружественного государства.