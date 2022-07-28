Суд вынес решение по делу экс-редактора Первого канала о дискредитации ВС РФ

Марина Овсянникова после заседания в Мещанском суде Москвы, 28 июля 2022 года

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей экс-редактора Первого канала и бывшую журналистку Die Welt Марину Овсянникову по протоколу «о дискредитации ВС РФ». Ранее она выбежала в прямом эфире Первого канала с антивоенным плакатом и неоднократно высказывалась о проведении спецоперации ВС России на Украине.

Суд вынес решение по протоколу о дискредитации Вооруженных сил России журналисткой Мариной Овсяниковой, которая 13 июля выступила в поддержку оппозиционера Ильи Яшина (включен в список физлиц, исполняющих функции иностранного агента) возле Басманного суда в Москве и негативно высказалась о проведении спецоперации (СВО) российских военных на Украине. Тогда она назвала «преступлением» проведение СВО.

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Протокол был составлен 17 июля. В тот же день ее задержали по месту жительства в Подмосковье.

Софийская набережная

15 июля Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Поводом для выступления журналистки стала российская спецоперация на Украине. Овсянникова обвинила власти в «гибели невинных детей».

Она вышла на набережную с плакатом, а рядом с собой разложила детские игрушки, измазанные красной краской, напоминающей кровь. Во время акции на набережной журналистка задержана не была.

Первый канал

14 марта журналистка ворвалась в студию программы «Вести» во время прямого эфира с антивоенным плакатом. Был составлен протокол по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

По факту события на нее был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».

Реакция властей

15 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналистки в эфире Первого канала. Также он выразил мнение, что «Первый» является «маркой качественной, своевременной и объективной информации».

«Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли любой антивоенный протест расцениваться как распространение заведомо ложной информации, он заявил, что это решают «определенные ведомства и определенные органы».

4 марта текущего года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение «заведомо ложной информации о Вооруженных силах страны» и за «публичные действия, которые направлены на дискредитацию задействования армии РФ в целях защиты интересов государства и ее граждан».

Работа в Германии

11 апреля стало известно, что Овсянникова уехала из России и устроилась на работу в немецкое издание Die Welt. На сайте газеты сообщалось, что Овсянникова будет внештатным автором и займется освещением событий в России и на Украине. Проработала журналистка в издании недолго, 3 июля она сообщила об истечении контракта с немецким изданием.

4 июля стало известно, что она объявила о возвращении в Россию для участия в судебных тяжбах против бывшего мужа за родительские права над дочерью.

За три месяца работы с Die Welt под именем Овсянниковой опубликовано два материала.