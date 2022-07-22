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Актрису Лазареву и блогера Белоцерковскую признали иноагентами

Минюст включил Лазареву и Белоцерковскую в список иноагентов

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РИА «Новости»

Министерство юстиций Российской Федерации в пятницу, 22 июля, обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и включило в него актрису Татьяну Лазареву и блогера Веронику Белоцерковскую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке отмечается, что иностранным источником денежных средств Белоцерковской и Лазаревой для «осуществления политической деятельности» стала Украина.

Также иностранными агентами были признаны депутат совета депутатов муниципального округа Москвы Красносельский Илья Яшин, экс-депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Москвы Щукино и активист Руслан Шаведдинов.

Предыдущий раз Министерство юстиции РФ обновляло список физлиц иноагентов 3 июня 2022 года.

Тогда в перечень иностранных агентов был добавлен бывший совладельц «Евросети», предприниматель Евгений Чичваркин. Одновременно с этим был обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Тогда в него включили публициста Олега Кашина и журналиста Алексея Пивоварова.

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