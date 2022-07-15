Путин наградил Лепса и Соловьева. Чем они проявили себя во время спецоперации

Президент Владимир Путин отметил заслуги певца Григория Лепса «в развитии эстрадного искусства» и присвоил ему звание народного артиста. Президент также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему Владимиру Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа России». Как награжденные проявили себя во время военной спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Лепс на фронте

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в указе президента.

Артист удостоился звания накануне юбилея: 16 июля ему исполнится 60 лет. Его первый альбом «Храни Вас Бог» вышел в 1995 году.

В мае Лепс посетил Донбасс, чтобы поддержать участников военной операции. Певец говорил, что захотел приехать, чтобы отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

«Пройдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов… Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», — рассказывал артист.

Певец также приезжал в военный клинический госпиталь, в котором военные проходят лечение и реабилитацию. Тогда он пообщался с военнослужащими, пожелал им выздоровления и подарил каждому диски со своими песнями и автографом.

В 2011 году Лепс получил звание заслуженного артиста РФ. С 2015 года Лепс — народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий World Music Awards, «Песня года» и «Золотой граммофон».

В 2017 году Лепс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии культуры и вклад в проведение творческих и гуманитарных мероприятий. Тогда же он удостоился медали «Участнику военной операции в Сирии».

Соловьев в эфире

Также Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущему общественно-политических программ на государственном телевидении Владимиру Соловьеву.

Отмечается, что награды Соловьев удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Он ведет программы на канале «Россия 1», в частности, ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Кроме того, у телеведущего есть канал «Соловьев LIVE» на RuTube. С начала военной операции эфирное время Соловьева выросло. Так, в конце февраля сообщалось, что телеканал «Россия» увеличит время эфира программ Соловьева и «60 минут».

Телеведущий активно поддерживает военных в ходе операции на Украине. Так, на канале «Соловьев LIVE» 23 июня проходил марафон «За нами Правда! Все для Победы!» по сбору средств на помощь военным.

«Если вы хотите почувствовать сопричастность – не забудьте перечислить ваши деньги, это деньги на правильные цели. Они пойдут на закупку всего необходимого для ребят из Донецкой, Луганской народных республик», — отмечал Соловьев. Марафон собрал 67 млн 85 тыс. рублей.

Соловьев также приезжал в Мариуполь и встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Евросоюз ввел санкции против Соловьева в день начала военной операции, 24 февраля. В Брюсселе объяснили свое решение тем, что журналист «известен своим крайне враждебным отношением к Украине» и «несет ответственность за поддержку действий и политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В марте к санкциям против телеведущего присоединились Великобритания и Канада. Рестрикции подразумевали заморозку денежных и имущественных активов. Госбюро расследований Украины 14 марта объявило Соловьева в международный розыск. Его подозревают «в публичных призывах изменить госграницу Украины».

Итальянские власти после начала кризиса на Украине арестовали две виллы Соловьева на озере Комо стоимостью не менее €8 млн. 6 апреля неизвестные напали на виллу телеведущего в Ловено-ди-Менаджо. Позднее пострадал и второй итальянский дом Соловьева в Пьянелло-дель-Ларио. Его разрисовали надписями против российской военной операции.

Сам Соловьев говорил, что купил недвижимость в Италии на честно заработанные деньги.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много», — заявил Соловьев.

Он также сказал, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом.

«Патриотизм — это не подписка о невыезде», — указал ведущий.

Соловьев также рассказал, что решать проблему ареста его домов в Италии будут его адвокаты.