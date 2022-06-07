«Шах и мат от губернатора»: Соловьев обиделся на карикатуру со своей отрубленной головой

Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на публикацию «ВКонтакте» мэра Первоуральска Игоря Кабца. Чиновник разместил на своей странице карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову Соловьеву световым мечом.

«Да пребудет с нами сила!»

Игорь Кабец опубликовал карикатуру с подписью «Да пребудет с нами сила!» 1 июня. Через некоторое время эту же картинку разместил в своем аккаунте «ВКонтакте» и мэр Алапаевска Сайгид Билалов со словами «Шах и мат от губернатора». Так свердловские градоначальники поддержали губернатора Куйвашева в споре, который длится с конца апреля.

Владимир Соловьев в эфире своего шоу предположил, что Кабец «солидаризируется с подонками, которых прислал Зеленский», чтобы убить телеведущего.

«Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Ну так приезжай, возьми катану. Я должен поступать как мэрия города Екатеринбурга и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили?» — сказал телеведущий в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что презирает Кабца, поэтому «будет обращаться» к нему на «ты».

«Вот ты, когда это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь? Ты думаешь, это остроумно? Значит, Кабец допускает идею убийства Соловьева и к этому призывает. И вот у себя размещает. Сила Кабца состоит в том, чтобы отрубить мне голову?» — продолжил возмущаться Соловьев.

По словам телеведущего, недавно «взяли очередного из той группы убийц, которых нанял Зеленский», чтобы «ликвидировать» Соловьева.

«И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать?» — заключил он.

При этом Соловьев похвалил мэра Первоуральска за поддержку военной спецоперации России на Украине и помощь при сборе гуманитарной помощи для нуждающихся.

Кабец пока оставил карикатуру на своей странице в социальной сети, но Билалов картинку из своего аккаунта удалил.

Соловьев VS Свердловская область

Конфликт между Владимиром Соловьевым и чиновниками Свердловской области начался 27 апреля. В тот день телеведущий в прямом эфире назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Эти слова вызвали бурную реакцию местных жителей, а официальные лица области стали критиковать Соловьева. Куйвашев призвал ведущего «следить за своим языком».

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал губернатор в видеообращении к журналисту.

Телеведущий в ответ еще не раз оскорблял власти и жителей Свердловской области. То называл их «сатанистами», то «подонками», «мерзавцами» и «трусами». А однажды предложил отправить в Екатеринбург главу Чечни Рамзана Кадырова, чтобы тот «поучил разуму» губернатора Свердловской области.

Известный уральский бард, шансонье Александр Новиков заступился за земляков и осудил Соловьева за использование блатной лексики.

«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так», — записал он видеообращение к телеведущему.

5 мая информационное агентство URA.RU сообщило, что полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич заподозрил, что за высказываниями журналиста стоят иностранные спецслужбы. Он призвал ФСБ провести проверку высказываний Соловьева.

17 мая председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин рассказал «Коммерсанту», что подписал и направил в прокуратуру города обращение ветеранских организаций по поводу высказываний Соловьева об уральской столице.

2 июня URA.RU сообщило, что свердловская прокуратура не стала привлекать телеведущего к административной ответственности. Жалобу гордумы передали в прокуратуру Москвы, чтобы ее рассмотрели по месту жительства Соловьева.

«Изначально жалоба (спикера думы Игоря Володина) была направлена в городскую прокуратуру, затем — через областную — в Москву. Потому что местные прокуроры посчитали, что, если самостоятельно предпримут какие-то действия в отношении Соловьева, могут быть последствия. К тому же с процессуальной точки зрения все выглядит обоснованно: все-таки Соловьев находится там, в столице», — сообщил агентству источник, близкий к надзорному ведомству.