«Обвинения абсурдны». Защита Мау подаст апелляцию

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 млн руб., отправили под домашний арест. Следствие попросило избрать эту меру пресечения, так как у ректора уже приобретены билеты в Турцию на 2 июля и он может скрыться от правосудия.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мау меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила решение судья Ксения Панова.
Суд избирал Мау меру пресечения в открытом режиме, несмотря на просьбы стороны защиты закрыть заседание, «чтобы не разглашать медицинские диагнозы подзащитного». Ректор просил освободить его под залог в 21 млн руб. и обещал не приближаться к другим фигурантам дела. Мау также упомянул о своих научных достижениях, безупречной репутации и сообщил, что страдает рядом заболеваний. Свою вину он не признал.
«Я не намерен скрываться, обвинения в том, что я совершил хищения средств в 2017-2018 годах, абсурдны», — подчеркнул на заседании Мау.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если оно вступит в силу, Мау должен будет находиться в своей в квартире в Москве до 7 августа.
Защита ректора уже заявила, что попытается обжаловать решение о домашнем аресте. «Защита просила назначить Мау в качестве меры пресечения залог в размере 21 млн рублей и отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Мы будем обращаться с апелляционной жалобой», — сообщил ТАСС его адвокат.
Дело против ректора
Мау предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, причиненный ущерб составляет 21 млн руб. Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2017-2018 годах.
Показания против Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Она сама содержится под стражей по делу о хищениях, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование».
По данным следствия, Ракова санкционировала выделение из бюджета денег «Фонду новых форм развития образования». 1 октября 2021 года ее вызвали на допрос, но Ракова тогда пропала, ее объявляли в розыск. В СМИ появлялись предположения, что она уехала на Украину. Однако уже 6 октября ее задержали.
Ректора задержали 30 июня. Следователи организовали очную ставку между Раковой и Мау, в ходе которой он отверг все обвинения.
Сотрудники правоохранительных органов ранее также провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему «ничего неизвестно» о том, докладывали ли Владимиру Путину об аресте ректора РАНХиГС.
Чем известен Мау
Владимир Мау — экономист, стоявший у истоков создания современной модели госслужбы. Он начал работать в правительстве РФ еще в 90-е годы, занимаясь экономическими реформами.
В 2002 году Мау возглавил Академию народного хозяйства (позже объединенную в РАНХиГС).
В 2008 году ректор вуза выступил одним из авторов новой стратегии развития России, на основе которой была создана предвыборная стратегия Владимира Путина.
В настоящее время Мау занимает пост зампреда Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки и является членом Российского совета по международным делам. С 2011 года — член Совета директоров «Газпрома».