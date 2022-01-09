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Арестованная экс-замминистра просвещения Ракова спасла жизнь сокамернице

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице в московском СИЗО №6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», — рассказала Меркачева, посетившая арестованную экс-чиновницу.

В настоящее время Ракова находится в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые ее сокамерницы обвиняются в преступлениях, связанных с перевозкой или хранением наркотиков.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест экс-замглавы Минпросвещения до весны 2022 года.

Ракова проходит по уголовному делу о хищении денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». Также в деле фигурируют ее гражданский супруг, бывшие сотрудники фонда, исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук и ректор этого вуза.

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