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Общество

В Подмосковье нашли мертвым экс-главу «Росвооружения». Что о нем известно

Экс-главу «Росвооружения» Алексея Огарева обнаружили мертвым в коттедже в Подмосковье

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Экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев

Экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев

Александр Данилюшин/ТАСС
Тело Алексея Огарева обнаружили в его доме в Подмосковье. По предварительному заключению, признаков насильственной смерти и ран нет. Издание РБК со ссылкой на жену Огарева сообщило, что он умер своей смертью. В Следственном комитете заявили, что для расследования и возбуждения уголовного дела пока нет оснований, однако силовики все равно проведут проверку.

Тело бывшего главы «Росвооружения» 64-летнего Алексея Огарева нашли в подмосковном коттеджном поселке «Балатон» на 14 км Рублево-Успенского шоссе.

«Тело Алексея Огарева было обнаружено в доме в коттеджном поселке «Балатон» днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На теле, которое обнаружили родственники, не найдено ран и других видимых признаков насильственной смерти. Управление Следственного комитета РФ по Московской области, а также подмосковная прокуратура начали проверки по факту смерти экс-главы «Росвооружения». По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела и начале полноценного расследования или отказе в этом.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Организована доследственная проверка», — сообщили в СК.

Пока для расследования оснований нет, сообщили изданию «Коммерсантъ» в СК России.

«Со слов жены, умер сам», — сказал РБК источник, близкий к «Рособоронэкспорту». Он уточнил, что в «Рособоронэкспорте» Огарев не работал: «В «Рособоронэкспорте» он ни дня не трудился. При слиянии «Промэкспорта» и «Росвооружения» уволился и с «Рособоронэкспортом» отношений не поддерживал».

Что известно об умершем

Алексей Огарев родился в 1957 году в Москве. В 1981 году окончил Московский авиационный институт, где учился вместе с Алексеем Дьяченко – мужем дочери первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяны. Огарев, по данным Forbes, был близок к «семье» бывшего президента Бориса Ельцина и представлял ее интересы.

С конца восьмидесятых Огарев работал в структуре МИД РФ, а до 1997 года был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Принимал участие в переговорах по разоружению.

В июне 1997 года его назначили заместителем руководителя президентской администрации (на тот момент Валентина Юмашева). Одновременно с этим он стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

В феврале 1999 года занял должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, где курировал вопросы военно-технического сотрудничества России с зарубежными партнерами.

В конце 1990-х годов в России работали два государственных посредника по экспорту и импорту вооружения и продукции двойного назначения: «Государственная компания «Росвооружение» и «Промэкспорт». Первую с августа 1999 года возглавил Огарев, а вторую с сентября того же года — Сергей Чемезов (ныне гендиректор «Ростеха»).

В 2004 году Forbes сообщал, что между Огаревым и Чемезовым возник конфликт. Через некоторое время предприятия объединили, так в 2000 году был образован «Рособоронэкспорт». Как пишет Forbes, Огареву предложили руководящую должность, однако он отказался и покинул структуру. Чемезов через три с половиной года возглавил «Рособоронэкспорт» (до ноября 2007 года). С 1 июля 2011 года 100% акций «Рособоронэкспорта» принадлежат «Ростеху».

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