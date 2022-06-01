Чубайса и его окружение проверяют на коррупцию

Правоохранительные органы РФ изучают окружение экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет коррупции. По словам источника в силовых структурах, в проверках и опросах участвуют сотрудники различных подразделений и структур. О каких именно предполагаемых «коррупционных действиях» идет речь – не уточняется. В середине апреля действующий глава «Роснано» просил проверить компанию на предмет возможных растрат в период управления Чубайсом.

Опрос свидетелей о «совершении действий коррупционной направленности» бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и его окружением проводят российские правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

«Различные подразделения силовых структур России <…> опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, источник «в интересах следствия» не стал уточнять, о каких именно коррупционных действиях он упомянул.

К моменту публикации официальных комментариев у журналистов не было.

Тремя днями ранее, 28 мая, ТАСС сообщил о грядущей проверке информации о якобы европейских банковских счетах покинувшего Россию Чубайса.

«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — сказал источник агентства. Опять же, в интересах следствия собеседник ТАСС не стал уточнять, в каких именно банках Европы Чубайс может хранить «внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

По последним данным ТАСС – неофициальным – Анатолий Чубайс находится в Италии. Возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей он не планирует. Бывший топ-менеджер покинул Россию на частном самолете через Турцию, вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине. 6 мая представитель Чубайса опроверг сообщения о том, что экс-глава «Роснано» находится в Италии.

«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира. Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал он журналистам.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни желания, ни возможности следить за судьбой Чубайса.

«Известно, что он находится за границей. У нас [в администрации президента РФ] он не работает», — сказал чиновник.

Владимир Путин 25 марта своим указом освободил Чубайса от должности спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Кроме того, покинувший Россию Чубайс также вышел из совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод», сохранив при этом пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

В середине апреля действующий глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить работу компании за годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. По словам Куликова, размер долгов компании в какой-то момент превысил стоимость ее активов, и проявились признаки банкротства. Кроме того, «Роснано» дважды выплачивала правительству дивиденды, хотя сумма чистых активов была меньше уставного капитала.