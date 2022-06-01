Чубайса и его окружение проверяют на коррупцию

Опрос свидетелей о «совершении действий коррупционной направленности» бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и его окружением проводят российские правоохранительные органы. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.
«Различные подразделения силовых структур России <…> опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — сказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, источник «в интересах следствия» не стал уточнять, о каких именно коррупционных действиях он упомянул.
К моменту публикации официальных комментариев у журналистов не было.
Тремя днями ранее, 28 мая, ТАСС сообщил о грядущей проверке информации о якобы европейских банковских счетах покинувшего Россию Чубайса.
«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — сказал источник агентства. Опять же, в интересах следствия собеседник ТАСС не стал уточнять, в каких именно банках Европы Чубайс может хранить «внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
По последним данным ТАСС – неофициальным – Анатолий Чубайс находится в Италии. Возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей он не планирует. Бывший топ-менеджер покинул Россию на частном самолете через Турцию, вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине. 6 мая представитель Чубайса опроверг сообщения о том, что экс-глава «Роснано» находится в Италии.
«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира. Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал он журналистам.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет ни желания, ни возможности следить за судьбой Чубайса.
«Известно, что он находится за границей. У нас [в администрации президента РФ] он не работает», — сказал чиновник.
Владимир Путин 25 марта своим указом освободил Чубайса от должности спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Кроме того, покинувший Россию Чубайс также вышел из совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод», сохранив при этом пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
В середине апреля действующий глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить работу компании за годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. По словам Куликова, размер долгов компании в какой-то момент превысил стоимость ее активов, и проявились признаки банкротства. Кроме того, «Роснано» дважды выплачивала правительству дивиденды, хотя сумма чистых активов была меньше уставного капитала.