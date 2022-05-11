Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Королева Летиция в платье с разрезами на талии пришла на мероприятие... 21:31
Президент Молдавии намерена наказать депутатов за ношение георгиевской ленты 21:29
Следователи в Мали вызвали главу МИД Франции в суд 21:27
В результате массовой драки на юге Петербурга погиб один человек 21:26
Один человек погиб после обстрела Белгородской области со стороны Украины 21:25
Автоэксперт раскритиковал детские автокресла с креплениями за ремни безопасности... 21:20
Крупнейшая в мире площадка RapNet запретила торговлю бриллиантами из России 21:19
Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования кибератаки... 21:14
Военные ДНР нашли и заблокировали тоннель из «Азовстали» 21:10
Активисты попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии 21:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Общество

Кузница кадров: почему врио глав регионов стали выпускники «школы губернаторов»

Врио губернатора пяти регионов России назначены выпускники «школы губернаторов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ranepa.ru
Президент России Владимир Путин 10 мая принял отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов страны. Эксперты сходятся во мнении, что поводы для отказа от участия в предстоящих выборах у экс-губернаторов были разные. Гораздо больше общего политологи видят у врио глав регионов, выбранных президентом: практически все они являются выпускниками «школы губернаторов» и имеют опыт работы, позволяющий им максимально эффективно справиться с поставленными задачами.

Подбор профессионалов

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Губернаторы этих регионов ранее в тот же день ушли в отставку по собственному желанию.

Врио главы Марий Эл был назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировскую область возглавил референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, а врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков. Кроме того, временным руководителем Саратовской области назначен председатель правительства региона, вице-губернатор Роман Бусаргин, а врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

Эксперты отмечают, что четверо из пяти врио глав регионов прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов») – Владимир Мазур еще продолжает учебу. В то же время молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин, хотя и не посещавший «школу губернаторов», является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что основной смысл новых кадровых назначений – это подбор профессионалов, достаточно активных, молодых и уже успевших продемонстрировать себя на разных постах, как в регионах, так и на федеральном уровне. Он отметил, что большая часть назначенцев является выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, кроме того, все они моложе своих предшественников.

«Это очень важно, например, в случае с экс-главой Марий Эл Александром Евстифеевым – он был хорошим губернатором и специалистом, но его возраст и сопутствующие заболевания не позволили ему выдвигаться на новый срок. Он бы, безусловно, победил на выборах, но ведь вопрос не в победе, а в эффективности работы, а с ней были бы проблемы. Он честно подошел к этому вопросу», — пояснил Данилин.

Что касается других губернаторов, то у каждого из них были разные проблемы и причины, по которым они подали в отставку, говорит политолог: либо продолжительный конфликт, либо невысокий личный рейтинг, либо плохой результат «Единой России» на выборах, либо в целом не очень высокие показатели поддержки властей со стороны субъектов.

Универсальный опыт

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, в свою очередь, констатировал, что сбылись прогнозы политологов и экспертов. Он напомнил, что все отставки произошли в регионах, где в этом году планировались выборы, поэтому выглядят логичными.

«Произошедшие пять отставок произошли по разным причинам, так что выделить что-то общее в этих случаях достаточно трудно. Если же обсуждать кадровые назначения, то, мне кажется, что все они исходили из задачи управления регионом в достаточно сложных, прежде всего экономических, условиях. Если смотреть на общую стратегию, то, на мой взгляд, ничего сверхъестественного не произошло – основным поставщиком кадров традиционно является «школа губернаторов». Это кадровый центр, показавший свою максимальную эффективность, который поставляет подготовленных профессионалов, способных в достаточно короткий период показывать достаточно значимые результаты даже в самых сложных территориях, и примеров тому достаточно», — говорит эксперт.

Если же говорить об основных приоритетах новых назначений, то, с точки зрения Потуремского, это эффективное управление регионами, и два важнейших направления подобной работы – экономика и социальная сфера. По его словам, задачи, которые ставит президент, и то, что происходит, в частности, сегодня на заседании правительства – это основной курс и федеральной, и региональной власти.

«Назначение врио из региона – это тоже не какая-то исключительность, у нас есть примеры по разным годам. У нас есть губернатор Азаров, который был мэром столицы региона, есть губернатор Усс – старейшина региональной политики, есть губернатор Шапша, очень эффективный управленец, тоже тесно связанный с регионом. Говорить однозначно, что это какое-то особое преимущество я бы не спешил, бывает по-разному, но, тем не менее, можно делать прогноз, что период на ознакомление со спецификой региона в этом случае не требуется», — пояснил он.

Назначение людей с опытом работы в федеральных органах власти, в том числе в администрации президента – это тоже не новшество этого сезона, напоминает Виктор Потуремский, в недавнем прошлом уже были такие решения.

«Если обсуждать кадровую стратегию, то ставка делается на то, чтобы у человека был некий универсальный опыт, который окажется максимально эффективным на новом месте работы», — резюмировал он.

Напомним, что с момента запуска «школы губернаторов» в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России — это более половины всех губернаторов страны. С учетом новых врио 10 глав регионов – выпускники IV потока. Состоялось и первое назначение главой региона из V потока (Томская область).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть